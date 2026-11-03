Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon: 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Son dakika haberi: 34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 100 kişi gözaltına alındı. 23 adet taşınır, 30 adet taşınmaz mal varlığına ve yaklaşık 1 milyar TL değerinde suç gelirine el konuldu.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 7 aylık projeli çalışma kapsamında;
Örgütlü olarak özellikle Avanos’ta bulunan bir eğlence mekanı ve Adana'daki bazı şüpheliler ile bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerinin toplanarak yasa dışı bahisten suç geliri elde edildiği,
Şüphelilerin yasa dışı bahis üzerinden elde ettikleri suç gelirlerini kripto borsaları aracılığıyla ve kuyumcular üzerinden akladıkları,
6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan geliri aklamada rol aldığı,
Şüpheli şahısların açtırdığı şirket ve şahıslara ait hesapların toplam işlem hacminin yaklaşık 20 milyar TL olduğunun belirlenmesi üzerine;
Bugün, Nevşehir merkezli 34 ilde 181 farklı adreste, 818 polis, 40 özel harekât, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.
1 MİLYAR TL'LİK SUÇ GELİRİNE EL KONULDU
Operasyonlar sonucunda; 23 adet taşınır, 30 adet taşınmaz mal varlığına ve yaklaşık 1 milyar TL değerinde suç gelirine el konuldu.