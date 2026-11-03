Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon: 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.

Operasyon, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 7 aylık çalışma kapsamında gerçekleştirildi.

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri suç gelirlerini kripto borsaları ve 6 kuyumcu üzerinden akladıkları tespit edildi.

Şüpheli şahısların açtırdığı şirket ve şahıs hesaplarının toplam işlem hacminin yaklaşık 20 milyar TL olduğu belirlendi.