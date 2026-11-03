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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:32

Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon: 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Son dakika haberi: 34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 100 kişi gözaltına alındı. 23 adet taşınır, 30 adet taşınmaz mal varlığına ve yaklaşık 1 milyar TL değerinde suç gelirine el konuldu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:32

merkezli 34 ilde "Yasa Dışı Bahis, Karapara Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.

HABERİN ÖZETİ

Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon: 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.
Operasyon, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 7 aylık çalışma kapsamında gerçekleştirildi.
Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri suç gelirlerini kripto borsaları ve 6 kuyumcu üzerinden akladıkları tespit edildi.
Şüpheli şahısların açtırdığı şirket ve şahıs hesaplarının toplam işlem hacminin yaklaşık 20 milyar TL olduğu belirlendi.
34 ilde 181 farklı adrese düzenlenen operasyonlara 818 polis, 40 özel harekât, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Operasyonlar sonucunda 23 taşınır, 30 taşınmaz mal varlığı ile yaklaşık 1 milyar TL değerinde suç gelirine el konuldu.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon: 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 7 aylık projeli çalışma kapsamında; 

  • Örgütlü olarak özellikle Avanos’ta bulunan bir eğlence mekanı ve Adana'daki bazı şüpheliler ile bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerinin toplanarak yasa dışı bahisten suç geliri elde edildiği,
  • Şüphelilerin yasa dışı bahis üzerinden elde ettikleri suç gelirlerini kripto borsaları aracılığıyla ve kuyumcular üzerinden akladıkları,  
  • 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan geliri aklamada rol aldığı,
  • Şüpheli şahısların açtırdığı şirket ve şahıslara ait hesapların toplam işlem hacminin yaklaşık 20 milyar TL olduğunun belirlenmesi üzerine;
  • Bugün, Nevşehir merkezli 34 ilde 181 farklı adreste, 818 polis, 40 özel harekât, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.
Yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon: 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

1 MİLYAR TL'LİK SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

Operasyonlar sonucunda; 23 adet taşınır, 30 adet taşınmaz mal varlığına ve yaklaşık 1 milyar TL değerinde suç gelirine el konuldu.

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#adana
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#avanos
#Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
#Nevşehir Emniyet Müdürlüğü
#Gündem
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