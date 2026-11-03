Yasa dışı bahis çetesini AVCI yakaladı! İstanbul merkezli 39 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dijital ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri gerçekleştiren çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi.
Yapay zekâ destekli AVCI projesiyle gerçekleştirilen teknik incelemelerde, şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rolleri belirlendi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 39 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 151 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.