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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:14

Yasa dışı bahis çetesini AVCI yakaladı! İstanbul merkezli 39 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 39 ilde yapay zekâ destekli AVCI projesiyle yasa dışı bahis çetelerinin peşine düşüldü. Düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Yasa dışı bahis çetesini AVCI yakaladı! İstanbul merkezli 39 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:14

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordinesinde dijital ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Yasa dışı bahis çetesini AVCI yakaladı! İstanbul merkezli 39 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul merkezli 39 ilde mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüten çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi.
Teknik incelemelerde yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak şüphelilerin kimlikleri ve rolleri belirlendi.
İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 151 şüpheli gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, mesajlaşma platformları üzerinden faaliyetleri gerçekleştiren çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ AVCI PROJESİ KULLANILDI

Yapay zekâ destekli AVCI projesiyle gerçekleştirilen teknik incelemelerde, şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rolleri belirlendi.

Yasa dışı bahis çetesini AVCI yakaladı! İstanbul merkezli 39 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 39 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 151 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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ETİKETLER
#yasa dışı bahis
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Avci Projesi
#39 Il
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