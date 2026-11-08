ABD seçimlerinin ağır bedeli: 2,5 trilyon dolar

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler, yalnızca Washington'daki siyasi dengeleri değil, teknoloji dünyasının gelecek hesaplarını da değiştirdi. Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi, hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Demokratlara kaptırırken seçim sonuçlarının piyasalardaki etkisi ağır oldu. Özellikle yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarının geleceğine ilişkin endişeler, ABD borsalarında büyük bir satış dalgasına yol açtı. Teknoloji şirketlerinin hisseleri hızla gerilerken trilyonlarca dolarlık piyasa değeri kısa sürede silindi.

Seçim sonuçlarıyla birlikte Trump yönetiminin teknoloji sektörüne sağladığı siyasi desteğin geleceği de tartışmaya açıldı. Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesi, Beyaz Saray'ın bütçe ve yasa çalışmalarında daha fazla siyasi engelle karşılaşabileceği anlamına geliyor.