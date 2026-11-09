Trump'tan İran savaşını bitirmek için sürpriz hamle: Çin'den yardım istedi

İran savaşının bedelini ABD ön seçimlerini kaybederek ödeyen ABD Başkanı Donald Trump, savaşı sona erdirmek için diplomatik temasları hızlandırdı. Trump hükümeti, bu kapsamda Çin'in kapısını çalarak Pekin yönetiminden Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedi.

TRUMP İÇİN EN ACİL MESELE

Washington Post (WP) gazetesinin ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'de savaşa yönelik kamuoyu tepkisinin artması nedeniyle İran konusunda diplomatik çözüm arayışının ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için en acil ve zorlu mesele olduğu değerlendiriliyor.

SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN ÇİN'DEN YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın desteğiyle Çin hükümetine başvurdu. Bessent, Pekin'den İran üzerindeki etkisini savaşı sona erdirmek için kullanmasını talep etti ve Çin de bu mesajı Tahran'a iletti.

ÜÇLÜ ZİRVE İDDİASI

Bu arada, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 18 Kasım'da Çin'de yapacağı görüşmede İran konusunun gündeme gelmesinin beklendiği ileri sürüldü.

Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı iddia edildi.

ORTA DOĞU'DA KRİTİK ZİYARET TURU

Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Büyükelçi Cay Cün'ün, savaşın sonlandırılmasına ilişkin diplomatik çabalar kapsamında bölge ülkeleri İran, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.