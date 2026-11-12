Çinli otomotiv devinden Avrupa'ya fiyat darbesi! 39.990 euroluk SUV satışa çıktı

İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Geely Monjaro EM-i'nin kaputunun altında 1.5 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor ile elektrik motorunu bir araya getiren EM-i Super Hybrid sistemi bulunuyor. Model, güç ve çekiş özelliklerine göre iki farklı seçeneğe ayrılıyor. Önden çekişli Pro ve Max versiyonları, toplam 201 kW (273 beygir) güç ve 544 Nm tork üretiyor. Bu modellerin 0'dan 100 km/s hıza ulaşması yalnızca 7.7 saniye sürüyor.

Daha yüksek performans isteyenler için hazırlanan Pro+ ve Ultra versiyonlarında ise elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi (e-AWD) devreye giriyor. Toplam 246 kW (335 beygir) güç ve 667 Nm tork sunan bu modeller, 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlıyor. Ayrıca sürücülere altı farklı sürüş modu sunuluyor.