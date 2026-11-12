Çinli otomotiv devinden Avrupa'ya fiyat darbesi! 39.990 euroluk SUV satışa çıktı

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İstanbul
Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki rekabeti giderek kızışıyor. Son hamle ise Geely'den geldi. Markanın ekim ayında Avrupa prömiyerini gerçekleştirdiği yeni şarj edilebilir hibrit SUV modeli Monjaro EM-i, resmi olarak satışa sunuldu. GEA-Evo platformu üzerine geliştirilen yeni SUV, dört farklı donanım seçeneği ve rekabetçi fiyatıyla Avrupa'nın köklü otomobil üreticilerine meydan okuyor. Özellikle Volkswagen Tayron, Skoda Kodiaq, Toyota RAV4 ve Honda CR-V gibi modellerin bulunduğu segmentte rekabetin daha da sertleşmesi bekleniyor.
Geely Monjaro EM-i'nin kaputunun altında 1.5 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor ile elektrik motorunu bir araya getiren EM-i Super Hybrid sistemi bulunuyor. Model, güç ve çekiş özelliklerine göre iki farklı seçeneğe ayrılıyor. Önden çekişli Pro ve Max versiyonları, toplam 201 kW (273 beygir) güç ve 544 Nm tork üretiyor. Bu modellerin 0'dan 100 km/s hıza ulaşması yalnızca 7.7 saniye sürüyor.
Daha yüksek performans isteyenler için hazırlanan Pro+ ve Ultra versiyonlarında ise elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi (e-AWD) devreye giriyor. Toplam 246 kW (335 beygir) güç ve 667 Nm tork sunan bu modeller, 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlıyor. Ayrıca sürücülere altı farklı sürüş modu sunuluyor.
Yeni Monjaro EM-i'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de batarya kapasitesi ve elektrikli sürüş menzili. Pro ve Max versiyonlarında 18.4 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya kullanılıyor. Bu batarya, WLTP ölçümlerine göre 82 kilometre tamamen elektrikli sürüş imkânı sağlıyor. 38 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya doluluk oranı yaklaşık 20 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e çıkabiliyor. Pro+ ve Ultra modellerinde ise 29.8 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya bulunuyor. Bu seçenekle elektrikli menzil 116 kilometreye kadar yükseliyor. 78 kW DC hızlı şarj desteğiyle yüzde 30'dan yüzde 80'e dolum yaklaşık 15 dakikada tamamlanıyor.
Dört versiyonda da 6.6 kW AC şarj desteği standart. Benzinli motor ve elektrikli sistem birlikte kullanıldığında ise aracın toplam menzili 922 kilometreye kadar ulaşabiliyor.
Geely'nin yeni SUV modeli yalnızca motor seçenekleriyle değil, boyutlarıyla da iddialı.
4.800 mm uzunluğa ve 2.845 mm aks mesafesine sahip Monjaro EM-i, geniş bir kabin sunuyor. Aracın 633 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.532 litreye kadar çıkıyor. İç mekânda merkezi dokunmatik multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli dikkat çekiyor. Üstelik normalde üst donanımlarda görmeye alışık olduğumuz bazı özellikler, bu modelde giriş seviyesinden itibaren standart geliyor.
Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, havalandırmalı ve hafızalı ön koltuklar bunlardan bazıları. Tüm versiyonlarda LED farlar, 540 derece kamera sistemi, 7 hava yastığı, ön ve arka park sensörleri ile gelişmiş sürüş destek sistemleri de standart donanımlar arasında yer alıyor. Monjaro EM-i ayrıca V2L ve V2V teknolojileri sayesinde harici elektronik cihazlara veya başka araçlara 6 kW'a kadar elektrik aktarabiliyor.
Daha üst donanım paketlerinde ise 25.6 inçlik head-up display, 16 hoparlörlü premium ses sistemi, masaj özellikli koltuklar ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler sunuluyor.
Geely'nin Avrupa pazarında en güçlü kozlarından biri ise fiyat politikası. Monjaro EM-i'nin giriş seviyesindeki Pro versiyonu 39.990 eurodan satışa sunulurken, en üst donanım seçeneği Ultra'nın fiyatı 45.990 euroya yükseliyor. Çinli üretici, yeni SUV modelinde hem araç hem de batarya için belirli koşullar kapsamında 8 yıl veya 200.000 kilometre garanti sunuyor.