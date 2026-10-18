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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 03:21
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 03:21

Misafirlikte kanlı son! Gözaltına alınan ev sahibi kadın feryat etti: Yalvarırım ölmedi deyin

Eskişehir'de bir eve misafir olarak giden Osman K., kaldığı evde bıçaklanarak hayatını kaybetti. KADES ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan ev sahibi kadın, "Yalvarırım ölmedi deyin" sözleriyle feryat etti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 03:21
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 03:21

'in ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede dehşet dolu anlar yaşandı.

MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE BIÇAKLANDI

Edinilen bilgilere göre, Ş. E. isimli kadının ikamet ettiği eve Osman K. misafir olarak geldi. Evde bulundukları esnada Osman K., mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

Misafirlikte kanlı son! Gözaltına alınan ev sahibi kadın feryat etti: Yalvarırım ölmedi deyin

KADES İHBARI ALARMA GEÇİRDİ

(Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yapılan ihbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Misafirlikte kanlı son! Gözaltına alınan ev sahibi kadın feryat etti: Yalvarırım ölmedi deyin

YARALI ADAM KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan Osman K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Misafirlikte kanlı son! Gözaltına alınan ev sahibi kadın feryat etti: Yalvarırım ölmedi deyin

EV SAHİBİ KADIN GÖZALTINDA

Olayın ardından evde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ş. E.'nin, "Öldü mü? Yalvarırım ölmedi de. Yalvarırım ölmedi deyin. Benim telefonum yok, benim telefonum nerede?" diyerek feryat etti.

Misafirlikte kanlı son! Gözaltına alınan ev sahibi kadın feryat etti: Yalvarırım ölmedi deyin

Emniyete götürülen kadının işlemleri sürerken polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

ETİKETLER
#Odunpazarı
#kades
#Eskişehir
#Büyükdere Mahallesi
#Ş. E.
#3. Sayfa
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