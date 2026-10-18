Misafirlikte kanlı son! Gözaltına alınan ev sahibi kadın feryat etti: Yalvarırım ölmedi deyin

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede dehşet dolu anlar yaşandı.

MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE BIÇAKLANDI

Edinilen bilgilere göre, Ş. E. isimli kadının ikamet ettiği eve Osman K. misafir olarak geldi. Evde bulundukları esnada Osman K., mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

KADES İHBARI ALARMA GEÇİRDİ

KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yapılan ihbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ADAM KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan Osman K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EV SAHİBİ KADIN GÖZALTINDA

Olayın ardından evde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ş. E.'nin, "Öldü mü? Yalvarırım ölmedi de. Yalvarırım ölmedi deyin. Benim telefonum yok, benim telefonum nerede?" diyerek feryat etti.

Emniyete götürülen kadının işlemleri sürerken polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.