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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 00:30

8 yaşındaki kızını darbedip ütüyle yaktı! Anne, anneanne ve teyze gözaltında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde annesi tarafından darbedildiği ve ütüyle yakıldığı iddia edilen 8 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 00:30

'nın ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

8 yaşındaki kızını darbedip ütüyle yaktı! Anne, anneanne ve teyze gözaltında

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
8 yaşındaki H.Z. isimli kız çocuğu darbedilmiş ve vücudunda yanıklar bulunmuştur.
Çocuk, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir.
Çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi gözaltına alınmıştır.
Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
8 yaşındaki kızını darbedip ütüyle yaktı! Anne, anneanne ve teyze gözaltında

ANNESİ, TEYZESİ VE ANNEANNESİ GÖZALTINDA

Alınan bilgiye göre, darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu belirlenen H.Z, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#Şanlıurfa
#siverek
#Siverek Devlet Hastanesi
#Hz
#Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#3. Sayfa
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