Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ 8 yaşındaki kızını darbedip ütüyle yaktı! Anne, anneanne ve teyze gözaltında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. 8 yaşındaki H.Z. isimli kız çocuğu darbedilmiş ve vücudunda yanıklar bulunmuştur. Çocuk, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

ANNESİ, TEYZESİ VE ANNEANNESİ GÖZALTINDA

Alınan bilgiye göre, darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu belirlenen H.Z, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.