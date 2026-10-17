8 yaşındaki kızını darbedip ütüyle yaktı! Anne, anneanne ve teyze gözaltında

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İstanbul
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, darbedildiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu belirlenen H.Z, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun annesi, teyzesi ve anneannesi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.