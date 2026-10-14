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3. Sayfa
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:07

Dedikodu kavgasında kan aktı: Arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı

Adana'da ortaokula giden 6. sınıf öğrencisi bir kız, arkadaşına "Sen benim dedikodumu yaptın" dedikten sonra ekmek bıçağıyla yaraladı. Saldırgan çocuk gözaltına alınırken okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Dedikodu kavgasında kan aktı: Arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:07

'nın merkez ilçesinde Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu'nda yaşanan olayda; 6. sınıfa giden ismi öğrenilmeyen kız öğrenci ile aynı sınıfa giden ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı arasında dedikodu tartışması çıktı.

Teneffüste tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşının yanına giden öğrenci, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek evden çantasına koyup okula getirdiği ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı.

 

Dedikodu kavgasında kan aktı: Arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer öğrencilerin durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay nedeniyle okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

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ETİKETLER
#adana
#seyhan
#Kız Öğrenci
#Ekmek Bıçağı
#Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu
#3. Sayfa
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