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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:22

Şanlıurfa’da gündüz vakti dehşet: Evinin önünde darp edilerek kaçırılan yaşlı adamdan haber alınamıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde işe gitmek üzere evinden çıkan 63 yaşındaki İbrahim Halil Yüksekyayla, maskeli 4 kişi tarafından darp edilerek bir araca bindirilip kaçırıldı. Ailenin alacak-verecek meselesi yüzünden tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olduğu olayda, 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam için güvenlik güçleri arama çalışması başlattı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Şanlıurfa’da gündüz vakti dehşet: Evinin önünde darp edilerek kaçırılan yaşlı adamdan haber alınamıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:22

İddiaya göre, ilçesinde 14 Ekim Çarşamba günü sabah saat 10.00 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıkan 63 yaşındaki İbrahim Halil Yüksekyayla, park halindeki aracına yöneldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin hedefi oldu. Ailenin iddiasına göre yüzleri maskeli 4 kişi, darp ettikleri Yüksekyayla'yı zorla bir araca bindirerek kaçırdı. Çevredeki tanıkların ve ailenin ifadelerine göre, Yüksekyayla'dan bir daha haber alınamadı. Yaşanan olayı güvenlik güçlerine bildiren aile, endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Şanlıurfa’da gündüz vakti dehşet: Evinin önünde darp edilerek kaçırılan yaşlı adamdan haber alınamıyor

"BURASI DAĞ BAŞI MIDIR"

Babası kaçırılan Mustafa Yüksekyayla, "Babam ayın 14'ünde sabah saat 09.00-10.00 arası kaçırıldı. Maskeli kişiler tarafından kaçırıldı. R.Ö. isimli şahıstan şüpheleniyoruz. Benim biraderim Osman Yüksekyayla'nın bu şahıslara borcu varmış. Bu yüzden de babamı tehdit ediyorlardı. Babam gidip ifade vermiş ve savcılığa da şikayette bulunmuş. Babam, ‘Bana bir şey olursa sorumlusu bunlardır’ diye daha önce suç duyurusunda bulunmuş. Burası dağ başı mıdır? Adamı gündüz vakti gelip kaçırdılar. Hiçbir şekilde babamdan bilgi alamıyoruz. Devlet yetkililerimizden ricamız babamı sağ salim bulsunlar" dedi.

Kardeşi kaçırılan Feride Yüksekyayla ise, kardeşinin bulunmasını istedi. Gözyaşlarını tutamayan Yüksekyayla, "Allah için kardeşimi bulun. Üç gündür haber alamıyoruz. Ölü mü sağ mı, aç mı tok mu, nasıldır bilmiyoruz. Allah için bize yardım edin" diye konuştu.

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ETİKETLER
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#3. Sayfa
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