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Gündem
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:59

Kocaeli'de şiddetli sağanağın bilançosu açıklandı: Mahsur kalan 267 kişi kurtarıldı, kayıp muhtar aranıyor

Kocaeli'de etkili olan turuncu kodlu sağanak yağış; sel, su baskını ve heyelanlara yol açtı. Valilik koordinasyonunda binlerce personelle saha çalışmaları sürdürülürken, sel sularına kapılan eski bir muhtarı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Editor
 Serhat Yıldız
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Kocaeli'de şiddetli sağanağın bilançosu açıklandı: Mahsur kalan 267 kişi kurtarıldı, kayıp muhtar aranıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:59

'de şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen olumsuzluklara ilişkin resmi bilanço açıklandı. İl Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan Kocaeli Vali İlhami Aktaş; kent genelinde yürütülen arama, kurtarma, tahliye ve hasar tespit çalışmalarına dair son durumu paylaştı.

Kocaeli'de şiddetli sağanağın bilançosu açıklandı: Mahsur kalan 267 kişi kurtarıldı, kayıp muhtar aranıyor

5 BİNDEN FAZLA İHBAR, BİNLERCE PERSONELLE YOĞUN MÜCADELE

Vali İlhami Aktaş, 'nün 14 Ekim akşamı itibarıyla Kocaeli için turuncu uyarı verdiğini hatırlatarak müdahale sürecini şu sözlerle aktardı:

"Saat 21.30 itibarıyla başlayan ihbarlar üzerine yönetim merkezimiz hemen çalışmaya başladı. 112, , emniyet, jandarma ve diğer kanallar üzerinden sel, su baskını, heyelan, ağaç devrilmesi ve mahsur kalma gibi konularda toplam 5 bin 142 ihbar kaydı oluşturuldu. Gerçekleşen 1.700 olaya; 45 kurum, 4 bin 420 personel ve 1.749 araçla müdahale edildi. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, kendi görev alanlarında vatandaşlarımızdan gelen ihbarları değerlendirmek için canhıraş bir şekilde çalıştılar."

Kocaeli'de şiddetli sağanağın bilançosu açıklandı: Mahsur kalan 267 kişi kurtarıldı, kayıp muhtar aranıyor

267 KİŞİ KURTARILDI, KAYIP MUHTAR İÇİN ZAMANLA YARIŞILIYOR

Yağışlar nedeniyle mahsur kalan 267 vatandaşın başarılı operasyonlarla kurtarıldığını belirten Vali Aktaş, sele kapılan bir vatandaş için arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti:

Eski bir muhtar olduğu öğrenilen vatandaşın aracıyla birlikte sele kapıldığı değerlendiriliyor. Aracı dereden çıkarılsa da kendisine henüz ulaşılamadı. Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD ekipleri arama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

8 BİNA BOŞALTILDI, YOLLARDA HEYELAN ÖNLEMLERİ ALINDI

Sağanağın yol açtığı fiziki hasarlar ve alınan tedbirlerle ilgili detayları paylaşan Aktaş, şu bilgileri verdi:

Tedbir amacıyla 8 bina boşaltıldı, 350 haneden gelen su baskını ihbarına müdahale edildi. Kent genelinde 7 istinat duvarında kısmi veya tam yıkılma meydana geldi. Heyelan nedeniyle çöken yolların birçoğu temizlenerek ulaşıma açıldı. Yapımı süren Kandıra yolunda Kandıra-İzmit ulaşımı servis yolundan sağlanırken, 3 köyün yan bağlantı yollarındaki çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürdürülüyor. Sağlık ekiplerine 15 başvuru ulaştı; hastanede veya olay yerinde tedavileri yapılan vatandaşlardan şu an hastanede yatan bulunmuyor. Tarım işletmelerinde oluşan çoğunlukla küçük çaplı hasarlar için Tarım İl Müdürlüğü incelemelerini sürdürüyor. Barajlarda ise herhangi bir risk seviyesi yer almıyor.

"TOPRAK MAKSİMUM DOYGUNLUĞA ULAŞTI, TEYAKKUZ DEVAM EDİYOR"

Yağış miktarlarına da değinen Aktaş, il genelinde yağışların uzun yıllar ortalamasında seyrettiğini, ancak Başiskele ilçesinde ortalamaların üzerinde bir yağış kaydedildiğini belirtti. Yağışların azalarak devam edeceğini ancak toprağın suya doyması nedeniyle riskin sürdüğünü vurgulayan Vali Aktaş, uyarılarda bulundu:

"Şu an için yeni bir turuncu uyarı yok, sarı uyarı ihtimali değerlendiriliyor. Beklenen yağış miktarı dünkü kadar olmasa da toprak maksimum doygunluk seviyesine ulaştı. Bu durum, az miktardaki yağışın bile akıntı, su baskını, sel ve heyelan riskini artırmasına yol açabilir. Bu nedenle tüm kamu kurumlarımız, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz teyakkuz halinde kalmaya devam edecek."

Kocaeli'de şiddetli sağanağın bilançosu açıklandı: Mahsur kalan 267 kişi kurtarıldı, kayıp muhtar aranıyor

EĞİTİME ARA VERİLDİ, MOTOSİKLET YASAĞI UYGULANDI

Okullardaki duruma ve alınan güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, vatandaşları dere kenarlarından uzak durmaya ve zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmamaya davet etti:

Bazı okulların bodrum katlarına su girmesi ve çatılarda hasar oluşması nedeniyle, elektrik kaçağı gibi olası risklere karşı eğitim öğretime ara verildi. Hafta sonu tamamlanacak onarım çalışmalarının ardından Pazartesi günü ders başı yapılması planlanıyor. Can güvenliğini korumak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla motosiklet ve oto kuryelerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirildi.

Kocaeli'de şiddetli sağanağın bilançosu açıklandı: Mahsur kalan 267 kişi kurtarıldı, kayıp muhtar aranıyor

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI VE YARDIMLAR BAŞLADI

Afetin izlerini silmek için ilgili bakanlıklarla tam koordinasyon sağlandığını belirten Aktaş; AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Defterdarlık ekiplerinin sahada hasar tespitine devam ettiğini kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardım ödeneklerinin de gün içinde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılacağı açıklandı.

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ETİKETLER
#Kocaeli
#afad
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Büyükşehir Belediyesi
#İlhami Aktaş
#Gündem
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