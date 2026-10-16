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Avatar
Editor
 | Zeynep Gizem Er
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:16

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

Mehir alacağı davası ve mehir altınlarının iadesinde Yargıtay’dan dikkat çeken karar geldi. İspatlanan düğün altınlarının aynen iadesi, mümkün değilse bedelinin ödenmesi talebinin değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden karar, ''Mehir senedi olmadan altınlar geri alınabilir mi, mehir alacağı davası nasıl açılır?'' sorularını yeniden gündeme getirdi. Avukat Gizem Gonce, mehir senedinin geçerliliği, boşanma şartı, zaman aşımı ve altınların geri alınması için kritik detayları Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e anlattı.

Avatar
Editor
 Zeynep Gizem Er
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Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 12:16

Evlilik sırasında verilmesi taahhüt edilen mehir altınları, boşanma sürecinde veya sonrasında hukuki uyuşmazlık konusu olabiliyor. Mehir senedinde yazan altınların teslim edilmemesi, senette imza bulunmaması ya da altınların geri istenmesi durumunda ise pek çok kişi hangi haklara sahip olduğunu bilmiyor.

HABERİN ÖZETİ

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, mehir alacağı ve düğün takılarının iadesi durumunda, varlığı ve niteliği ispatlanan altınların aynen iadesi talebi gerekçesiz reddedilemez ve iade mümkün değilse bedeli de talep edilebilir.
Mehir alacağı, evlilik nedeniyle kadına verilmesi taahhüt edilen altın, para veya başka bir ekonomik değerin verilmemesi durumunda gündeme gelebilen alacak talebidir.
Mehir senedinin hukuki geçerliliği belgenin içeriğine ve düzenlenen hukuki işleme göre değerlendirilir; bazı durumlarda yazılı senet olmasa da diğer delillerle alacak talebinde bulunulabilir.
Mehir senedinde verilecek malın türü, miktarı, ayarı, borç altına giren kişinin kimliği, taahhüdün yerine getirileceği koşul ve zaman, teslim durumu ve tarafların imzaları gibi hususların açıkça belirtilmesi önemlidir.
Mehir alacağı, ödeme boşanma veya başka bir olaya bağlanmamışsa hemen verilecek şekilde taahhüt edilmişse muaccel olabilir ve her mehir alacağı boşanma sonrasında talep edilemeyebilir.
Mehir alacağı davasında, senet ve diğer deliller incelenerek görevli ve yetkili mahkemede dava açılmalı; talep edilen miktarın aynen teslimi veya bedelinin ödenmesi istenebilir.
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.

'nin kararı, mehir alacağı ve düğün takılarının iadesi konusunda önemli bir noktaya dikkat çekti. Yüksek Mahkeme, varlığı ve niteliği ispatlanan altınların aynen iadesi talebinin gerekçesiz biçimde reddedilemeyeceğini, aynen iade mümkün değilse talep sınırları içinde bedelinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Peki mehir alacağı davası nasıl açılır, mehir senedi olmadan altınlar geri alınabilir mi, mehir alacağı boşanmadan önce talep edilebilir mi?

Avukat Gizem Gonce, altınların iadesi, faiz, mehir senedinin hukuki geçerliliği ve zaman aşımı gibi konulara Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı değerlendirmede açıklık getirdi.

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

''ALTIN İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVREDİLECEĞİNE İLİŞKİN TAAHHÜT AYNI ŞARTLARA TABİİ OLMAYABİLİR''

Mehir alacağı nedir? Mehir alacağı için mutlaka yazılı mehir senedi bulunması gerekir mi?

Av. Gizem Gonce: ''Mehir alacağı, evlilik nedeniyle kadına verilmesi taahhüt edilen , para, taşınır eşya veya başka bir ekonomik değerin, taahhüt edilen koşullara rağmen verilmemesi durumunda gündeme gelebilen alacak talebidir. Alacağın ileri sürülebilmesi; mehir senedinin içeriğine, taahhüdün hukuken geçerli olup olmadığına, vade şartına ve teslim veya ödeme durumuna bağlıdır.

Mehir senedinin hukuki geçerliliği, belgenin içeriğine ve hangi hukuki işlemi düzenlediğine göre değerlendirilir. Örneğin; belirli miktarda altın verilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt ile bir taşınmazın mülkiyetinin devredileceğine ilişkin taahhüt aynı şekil şartlarına tabii olmayabilir. Taşınmaz devri için tapuda resmî işlem yapılması gerekir. Mehir senedinin her durumda geçerli veya her durumda geçersiz olduğu söylenemez.

Yazılı mehir senedi, taahhüdün içeriğini ve kapsamını göstermesi bakımından önemli bir delildir. Ancak belgenin bulunmaması, her olayda alacak talebinin kesin olarak imkânsız olduğu anlamına gelmez. İleri sürülen hukuki ilişkinin niteliğine göre diğer yazılı belgeler, ödeme kayıtları ve hukuken kullanılabilir başka deliller değerlendirilebilir. İspat kuralları, talebin hukuki sebebine ve uyuşmazlığın özelliklerine göre belirlenir.''

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

MEHİR SENEDİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖNEMLİ MADDELER

Mehir senedinde hangi bilgiler bulunmalıdır?

Av. Gizem Gonce: ''Mehir senedinde mümkün olduğunca şu hususların açıkça yazılması önemlidir: Mehir olarak verilecek malın veya değerin türü. Altın söz konusuysa miktarı, ayarı ve mümkünse niteliği. Borç altına giren kişinin kimliği. Taahhüdün hangi koşulda ve ne zaman yerine getirileceği. Malın teslim edilip edilmediği. Tarafların imzaları ve düzenleme tarihi. Belgenin açık ve çelişkisiz olması, ileride yaşanabilecek uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırabilir.''

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

''MEHİR ÖDEMESİNİN BİR OLAY ŞARTINA BAĞLANIP BAĞLANMADIĞI İNCELENMELİDİR''

Mehir alacağı boşanma gerçekleşmeden talep edilebilir mi? Boşanma gerçekleşince mehir alacağı kendiliğinden doğar mı?

Av. Gizem Gonce: ''Mehir hemen verilmek üzere taahhüt edilmişse alacağın muaccel olması gündeme gemlebilir. Ödeme boşanma veya başka bir olay şartına bağlanmışsa, bu şartın gerçekleşip gerçekleşmediği incelenir. Dolayısıyla her mehir alacağının ancak boşanma sonrasında talep edilebileceği söylenemez.

Boşanma gerçekleşince mehir alacağı her durumda kendiliğinden doğmaz. Öncelikle senetteki taahhüdün geçerliliği, ödeme koşulu ve vade incelenmelidir. Mehir senedinde belirli bir altın miktarının boşanma hâlinde ödeneceği açıkça yazılmışsa, bu kayıt alacağın değerlendirilmesinde önem taşır. Ancak taahhüdün hukuken geçerli olup olmadığı ve diğer şartların gerçekleşip gerçekleşmediği ayrıca ele alınır.''

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

''TAAHHÜT EDİLEN MAL VEYA DEĞER, TESLİM DURUMU, VADE VE MİKTAR DELİLLERLE AÇIKLANMALIDIR''

Mehir alacağı davası açılırken izlenmesi gereken yol nedir?

Av. Gizem Gonce: ''Dava öncesinde mehir senedi ve diğer deliller incelenerek talebin hukuki niteliği belirlenmelidir. Ardından görevli ve yetkili mahkemede, talep sonucunu açıkça ortaya koyan bir dava dilekçesi hazırlanır. Dilekçede taahhüt edilen mal veya değer, teslim durumu, vade, talep edilen miktar ve dayanak deliller açıklanmalıdır. Dava stratejisi belirlenirken aynen teslim ile bedel talebinin nasıl kurulacağı da değerlendirilmelidir.

Görevli mahkeme, talebin hukuki niteliğine göre belirlenir. Mehir senedine dayanan her uyuşmazlığın otomatik olarak aile mahkemesinde görüleceği söylenemez. Talebin bir alacak davası mı, ziynet eşyası talebi mi, taşınmaz devrine ilişkin bir uyuşmazlık mı olduğu ve hukuki ilişkinin niteliği incelenmelidir. Görevli ve yetkili mahkeme, dava açılmadan önce somut olaya göre belirlenmelidir.''

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

''ALTINLARIN AYNEN TESLİMİ VEYA KOŞULLARINA GÖRE BEDELİNİN ÖDENMESİ TALEP EDİLİR''

Mehir senedinde yazılı altınlar verilmemişse nasıl talep edilmelidir? Senette belirtilen altınlar teslim edilmiş görünüyorsa ne olur?

Av. Gizem Gonce: ''Taahhüdün geçerli olması ve diğer şartların gerçekleşmesi hâlinde, senetteki altınların aynen teslimi veya koşullarına göre bedelinin ödenmesi talep edilebilir.
Talep sonucunun açık kurulması önemlidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 9 Haziran 2026 tarihli kararında da ispatlanan altınlar bakımından aynen iade talebinin değerlendirilmesi, mümkün değilse talep sınırları içinde bedel konusunda karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Senette altınların teslim alındığına ilişkin bir kayıt ve alacaklının imzası varsa bu durum ispat bakımından önem taşır. Ancak uyuşmazlığın sonucu yalnızca tek bir ifadeye bakılarak belirlenmez. Belgenin tamamı, imzalar, diğer deliller, teslimin kapsamı ve varsa çelişkili kayıtlar değerlendirilir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2023/3786 E., 2024/3020 K. sayılı kararı bu tür kayıtların önemini gösteren örneklerden biridir.''

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

SENETTEKİ İMZA DETAYI KRİTİK

Mehir senedinde imza yoksa alacak talep edilebilir mi? Mehir senedini yalnızca koca mı imzalamalıdır?

Av. Gizem Gonce: ''İmzasız bir belgenin ispat gücü, belgenin niteliğine ve uyuşmazlığın koşullarına göre değerlendirilir. Belgenin kimin tarafından düzenlendiği ve taahhüdün kim tarafından verildiği önemlidir. İmzanın bulunmaması her durumda başka hiçbir delille ispat yapılamayacağı anlamına gelmez. Bununla birlikte yazılı şeklin hukuken zorunlu olduğu bir işlem söz konusuysa şekil eksikliği ayrıca değerlendirilmelidir.

Taahhüdü kimin üstlendiği önemlidir. Mehir verme sözü yalnızca eş tarafından verilmiş olabileceği gibi, somut olayın koşullarına göre üçüncü bir kişi de ayrı bir taahhütte bulunmuş olabilir. Ancak bir kişinin mehir senedinde adının geçmesi veya belgeyi imzalaması, her durumda bütün borçtan sorumlu olduğu anlamına gelmez. Taahhüdün kapsamı ve imzanın hangi sıfatla atıldığı incelenmelidir.''

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

''MEHİR DAVASI ÖNCESİ SÜRE DEĞERLENDİRMESİ ÖNEMLİDİR''

Mehir alacağı davasında zaman aşımı süresi ne kadar?

Av. Gizem Gonce: ''Mehir alacağı için uygulanacak zamanaşımı süresi, talebin hukuki niteliğine ve borcun ne zaman muaccel olduğuna bağlıdır. Sözleşmeden doğan alacaklarda genel zamanaşımı kuralları gündeme gelebilse de her mehir uyuşmazlığı için tek bir süre vermek doğru değildir. Taahhüdün niteliği, özel düzenlemeler ve varsa zaman aşımını etkileyen işlemler incelenmelidir. Dava açılmadan önce süre değerlendirmesi yapılması önemlidir.''

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

MEHİR İÇİN FAİZ TALEBİ

Mehir alacağına faiz işletilebilir mi?

Av. Gizem Gonce: ''Koşulları oluşmuşsa mehir alacağı bakımından faiz talep edilmesi mümkün olabilir. Faizin başlangıç tarihi ve türü; borcun muaccel olduğu tarih, borçlunun temerrüde düşürülüp düşürülmediği, talebin niteliği ve ilgili mevzuata göre belirlenir. Faizin mutlaka evlilik tarihinden veya boşanma tarihinden başlayacağı söylenemez. Bu husus dava dilekçesinde açıkça değerlendirilmelidir.''

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

''MEHİR OLARAK TAŞINMAZIN VERİLECEĞİNİN SADECE YAZILMASI TAPU DEVRİ ANLAMINA GELMEZ''

Mehir senedinde taşınmaz verilmesi taahhüt edilmişse ne olur?

Av. Gizem Gonce: ''Taşınmaz mülkiyetinin devri, kanunun öngördüğü resmî şekil şartlarına tabidir. Özel bir mehir senedinde ev, arsa veya başka bir taşınmazın verileceğinin yazılması, tek başına tapu mülkiyetinin devredildiği anlamına gelmez. Belgenin bir taşınmaz devri taahhüdü mü yoksa başka bir borç ilişkisi mi oluşturduğu incelenmelidir. Taşınmazın devri, tapu kaydı ve resmî işlem şartları bakımından ayrıca hukuki değerlendirme gerekir.''

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

MEHİR İLE ZİYNET ALACAĞI DAVALARI FARKLI

Mehir alacağı ile ziynet alacağı aynı dava mıdır?

Av. Gizem Gonce: ''Her zaman aynı değildir. Mehir alacağı, mehir senedinde veya ilgili taahhütte belirtilen mal ya da değerin verilmemesine dayanabilir. Ziynet alacağı ise düğünde takılan veya eşe ait olduğu ileri sürülen ziynet eşyalarının iadesine ilişkin uyuşmazlıkları kapsar. Aynı olayda her iki talep bir arada gündeme gelebilir. Ancak hukuki dayanakları, ispat konuları ve talep sonuçları birbirinden farklı olabileceğinden taleplerin doğru biçimde ayrıştırılması gerekir.''

Altınlarını geri almak isteyenler dikkat! Yargıtay'dan kritik karar

MEHİR ALACAĞI DAVASI AÇACAKLAR DİKKAT

Mehir alacağı davası açmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Av. Gizem Gonce: ''Dava öncesinde şu hususlar değerlendirilmelidir:

  • Mehir senedinin aslı ve içeriği.
  • Taahhüdü veren kişi veya kişiler.
  • Taahhüt edilen malın ya da değerin açıkça belirlenip belirlenmediği.
  • Ödeme veya teslim şartının gerçekleşip gerçekleşmediği.
  • Senette teslim alındığına ilişkin bir kayıt bulunup bulunmadığı.
  • Tanık, yazışma, ödeme kaydı ve diğer delillerin hukuken kullanılabilirliği.
  • Zamanaşımı, görevli ve yetkili mahkeme.
  • Aynen iade, bedel ve faiz taleplerinin nasıl kurulacağı.
  • Dava sonucunu yalnızca mehir senedinin varlığı belirlemez; belgenin hukuki niteliği, deliller ve usul kuralları birlikte değerlendirilir.''
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#altın
#Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
#Gizem Gonce
#Mehir
#Mehir Senedi
#Yaşam
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