ABD ordusuna ait bir F-35 savaş uçağı Japonya'nın batısındaki Koçi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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HABERİN ÖZETİ ABD ordusuna ait F-35 savaş uçağı Japonya'da acil iniş yaptı! ABD ordusuna ait bir F-35 savaş uçağı, acil iniş sebebi belirtilmeksizin Japonya'nın Koçi Havalimanı'na iniş yaptı. ABD ordusuna ait F-35 savaş uçağı Koçi Havalimanı'na acil iniş yapmıştır. Acil inişin nedeni hakkında detay paylaşılmamıştır. Olayda yaralanan kimse olmamıştır. Daha önce de Mart 2025'te ABD ordusuna ait bir F-35 savaş uçağı Iwakuni Havalimanı'na acil iniş yapmış ve uzun süre kalmıştı.

Kyodo'nun haberine göre, Koçi eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait F-35 savaş uçağının Koçi Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Acil inişin nedenine ilişkin detay paylaşılmazken, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

ABD ordusuna ait bir diğer F-35 savaş uçağı Mart 2025'te ülkenin batısındaki Iwakuni Havalimanı'na acil iniş yapmış, tamir ve bakım sürecinde 40 günden fazla burada kalmıştı



