MUSK: STARLINK İNSANLARI ÖLDÜRMEK İÇİN TASARLANMADI

Starlink'in askeri saldırılar için değil, sivil iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirildiğini vurgulayan Musk, sistemin saldırı amaçlı insansız hava aracı operasyonlarında kullanılmasına karşı olduğunu söyledi. Bu tür askeri faaliyetler için Starlink'ten ayrı olarak geliştirilen Starshield sisteminin kullanılması gerektiğini belirten Musk, söz konusu sistemin ABD hükümetinin kontrolünde bulunduğunu hatırlattı.

Musk, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Başından beri Starlink'in sivil bir sistem olduğunu söyledim. İnsanları öldüren saldırı amaçlı insansız hava aracı saldırılarında kullanılmak üzere tasarlanmadı. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız Starlink'ten ayrı bir sistem olan Starshield'ı kullanmanız gerekiyor. Bu sistem ABD hükümeti tarafından kontrol ediliyor. Ancak benden kimin öldürüleceğine karar vermemi istemeyin."