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İstanbul
SpaceX CEO'su Elon Musk ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Starlink ve Starshield sistemleri üzerinden yeni bir tartışma yaşandı. Zelenskiy'nin Starshield sisteminin Ukrayna'daki kullanımına ilişkin iddialarını reddeden Musk, Ukrayna yönetiminin aslında Starlink'i saldırı amaçlı askeri operasyonlarda kullanmak istediğini savundu. The New York Times tarafından düzenlenen DealBook Summit etkinliğinde konuşan Musk, çarşamba günü yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın uydu internet sistemlerini askeri amaçlarla kullanma taleplerine değindi. Musk'ın özellikle Zelenskiy'yi doğrudan yalan söylemekle suçlaması dikkat çekti.
Starlink'in askeri saldırılar için değil, sivil iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirildiğini vurgulayan Musk, sistemin saldırı amaçlı insansız hava aracı operasyonlarında kullanılmasına karşı olduğunu söyledi. Bu tür askeri faaliyetler için Starlink'ten ayrı olarak geliştirilen Starshield sisteminin kullanılması gerektiğini belirten Musk, söz konusu sistemin ABD hükümetinin kontrolünde bulunduğunu hatırlattı.
Musk, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Başından beri Starlink'in sivil bir sistem olduğunu söyledim. İnsanları öldüren saldırı amaçlı insansız hava aracı saldırılarında kullanılmak üzere tasarlanmadı. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız Starlink'ten ayrı bir sistem olan Starshield'ı kullanmanız gerekiyor. Bu sistem ABD hükümeti tarafından kontrol ediliyor. Ancak benden kimin öldürüleceğine karar vermemi istemeyin."
Musk, askeri operasyonlarda hedef belirleme ve saldırı kararlarının özel bir şirketin yöneticisine bırakılmaması gerektiğini de savundu. Bu sorumluluğun ABD Savunma Bakanlığına ve nihai olarak ABD başkanına ait olması gerektiğini belirten Musk, "Eğer saldırı amaçlı bir askeri operasyon gerçekleştirmek istiyorlarsa bunun Starshield sistemi üzerinden yapılması gerekiyor. Kimin öldürüleceğine ilişkin karar benim değil, Savunma Bakanlığının ve belki de nihayetinde başkanın olmalı." dedi.
Etkinliğin moderatörü Andrew Ross Sorkin, tartışmanın odağındaki önemli bir ayrıntıyı Musk'a hatırlattı. Sorkin, Zelenskiy'nin kullanımında aksaklık yaşandığını ve yavaşlatıldığını söylediği sistemin Starlink değil, Starshield olduğunu öne sürdüğünü belirtti.
Musk'ın bu hatırlatmaya yanıtı ise oldukça sert oldu. Zelenskiy'nin iddiasını doğrudan reddeden Musk, "Yalan söylüyor. Aslında söylediği şey, Starlink'i saldırı amaçlı askeri operasyonlarda kullanmak istediği." ifadelerini kullandı.