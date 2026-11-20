MAAŞ, ADRES VE SAĞLIK BİLGİLERİ TEHLİKEDE

Saldırının en çok endişe yaratan boyutu ise çalışanların kişisel verilerinin güvenliği oldu. Hedef alınan Sysper, MyPMO ve diğer insan kaynakları sistemlerinde personelin isimleri, maaş dereceleri, ev adresleri ve iletişim bilgileri gibi hassas veriler bulunuyor. Saldırganların bu bilgilere ulaşıp ulaşmadığı henüz kesinleşmedi. Ancak olası bir veri sızıntısının, Komisyon çalışanlarına yönelik daha kapsamlı kimlik avı ve sosyal mühendislik saldırılarının önünü açabileceği değerlendiriliyor.

Euronews'e konuşan bir yetkili, personelin sağlık sigortası işlemlerinde kullandığı Ortak Hastalık Sigortası Programı'nın (JSIS) perşembe günü itibarıyla hâlâ erişime kapalı olduğunu aktardı. Öte yandan saldırıdan etkilenen insan kaynakları platformlarının, Komisyonun kurum içi belgelerini barındıran altyapıdan ayrı çalıştığı belirtiliyor. Bu nedenle söz konusu sistemlerin hedef alınması, kurumun dahili belgelerinin de ele geçirildiği anlamına gelmiyor.