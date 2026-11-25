Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan “İki Gözüm Ahmet” filmiyle ilgili hukuki süreçte dikkat çeken bir karar çıktı. Filmin ailesinin izni olmadan çekildiğini savunan Gülten Kaya ve ailesinin başlattığı hukuk mücadelesinde mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına rağmen önceki kararından dönmedi. İstanbul'da yeniden görülen davada ailenin kişilik haklarına saldırının önlenmesi ve 1 liralık manevi tazminat talebi reddedildi. Karar, filmle ilgili yıllardır devam eden tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

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HABERİN ÖZETİ Ahmet Kaya'nın ailesinin hukuk mücadelesinde yeni gelişme! Mahkemeden bir ret daha Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan “İki Gözüm Ahmet” filmiyle ilgili davada mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına rağmen direnerek ailenin kişilik haklarına saldırının önlenmesi ve 1 liralık manevi tazminat talebini yeniden reddetti. Gülten Kaya ve ailesi, filmin izinsiz çekildiğini ve kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu belirterek X Yapım Prodüksiyon şirketine 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Daha önce reddedilen davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından İstanbul'da yeniden görülen davada mahkeme önceki kararında direndi. Mahkeme ret gerekçesinde, filmin belgesel niteliği taşımadığını, kurguya dayalı olarak hazırlandığını ve gerçekte yaşanmamış olayların işlenmesinin kişilik haklarına saldırı teşkil etmeyeceğini belirtti. Ahmet Kaya'nın ailesi, yapımdaki anlatımların kendi bilgileri ve değerlendirmeleriyle örtüşmediğini savunarak yapım sürecine de itiraz etmişti.

AHMET KAYA'NIN AİLESİ 1 LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

26 yıl önce Paris'te hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın ailesi, sanatçının yaşamını konu alan film nedeniyle X Yapım Prodüksiyon şirketine dava açtı. Aile, filmde yer alan bazı anlatımların sanatçının kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu savunarak kişilik haklarına saldırının önlenmesini ve 1 liralık manevi tazminat ödenmesini talep etti.

YARGITAY'IN BOZMA KARARINA RAĞMEN MAHKEME DİRENDİ

Ailenin açtığı dava daha önce mahkeme tarafından reddedilmişti. Dosyanın Yargıtay'a taşınmasının ardından verilen bozma kararıyla süreç yeniden başladı. Yeniden görülen davada mahkeme, önceki kararında direnerek davanın reddine hükmetti. Böylece Ahmet Kaya'nın ailesinin hukuk mücadelesinde bir kez daha ret kararı verilmiş oldu.

MAHKEME RET KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Mahkemenin kararında filmin belgesel niteliği taşımadığı ve kurguya dayalı olarak hazırlandığı değerlendirmesi öne çıktı. Filmde Ahmet Kaya'nın gerçek yaşamında yaşanmamış olayların işlenmesinin, ailesinin kişilik haklarına saldırı teşkil etmeyeceği belirtildi. Bu gerekçeyle ailenin talepleri kabul edilmedi.

İKİ GÖZÜM AHMET FİLMİYLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ YENİDEN GÜNDEMDE

Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan İki Gözüm Ahmet filmi, sanatçının ailesinin itirazları nedeniyle daha önce de gündeme gelmişti. Son mahkeme kararıyla birlikte film üzerinden başlayan hukuki tartışma yeniden dikkat çekti. Mahkemenin Yargıtay'ın bozma kararına rağmen ilk kararında direnmesi, davanın en önemli gelişmesi oldu.

AHMET KAYA'NIN AİLESİ FİLMİN İÇERİĞİNE İTİRAZ ETMİŞTİ

Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan İki Gözüm Ahmet filmi, vizyona girmeden önce de sanatçının ailesinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Aile, filmde Ahmet Kaya'nın yaşamına ilişkin anlatımların kendi bilgileri ve değerlendirmeleriyle örtüşmediğini savunarak yapımın hazırlanma sürecine itiraz etmişti. Bu itirazlar, film üzerinden başlayan hukuki sürecin de temelini oluşturdu.

Ailenin yapım şirketine karşı başlattığı dava, sanatçının kişilik haklarının korunması ve filmdeki anlatımların hukuki açıdan değerlendirilmesi taleplerini içeriyordu. Son kararla birlikte mahkeme, filmin belgesel değil kurgu niteliğinde olduğu yönündeki değerlendirmesini koruyarak davanın reddine hükmetti.