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İstanbul
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan “İki Gözüm Ahmet” filmiyle ilgili hukuki süreçte dikkat çeken bir karar çıktı. Filmin ailesinin izni olmadan çekildiğini savunan Gülten Kaya ve ailesinin başlattığı hukuk mücadelesinde mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına rağmen önceki kararından dönmedi. İstanbul'da yeniden görülen davada ailenin kişilik haklarına saldırının önlenmesi ve 1 liralık manevi tazminat talebi reddedildi. Karar, filmle ilgili yıllardır devam eden tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.
26 yıl önce Paris'te hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın ailesi, sanatçının yaşamını konu alan film nedeniyle X Yapım Prodüksiyon şirketine dava açtı. Aile, filmde yer alan bazı anlatımların sanatçının kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu savunarak kişilik haklarına saldırının önlenmesini ve 1 liralık manevi tazminat ödenmesini talep etti.
Ailenin açtığı dava daha önce mahkeme tarafından reddedilmişti. Dosyanın Yargıtay'a taşınmasının ardından verilen bozma kararıyla süreç yeniden başladı. Yeniden görülen davada mahkeme, önceki kararında direnerek davanın reddine hükmetti. Böylece Ahmet Kaya'nın ailesinin hukuk mücadelesinde bir kez daha ret kararı verilmiş oldu.
Mahkemenin kararında filmin belgesel niteliği taşımadığı ve kurguya dayalı olarak hazırlandığı değerlendirmesi öne çıktı. Filmde Ahmet Kaya'nın gerçek yaşamında yaşanmamış olayların işlenmesinin, ailesinin kişilik haklarına saldırı teşkil etmeyeceği belirtildi. Bu gerekçeyle ailenin talepleri kabul edilmedi.
Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan İki Gözüm Ahmet filmi, sanatçının ailesinin itirazları nedeniyle daha önce de gündeme gelmişti. Son mahkeme kararıyla birlikte film üzerinden başlayan hukuki tartışma yeniden dikkat çekti. Mahkemenin Yargıtay'ın bozma kararına rağmen ilk kararında direnmesi, davanın en önemli gelişmesi oldu.
Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan İki Gözüm Ahmet filmi, vizyona girmeden önce de sanatçının ailesinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Aile, filmde Ahmet Kaya'nın yaşamına ilişkin anlatımların kendi bilgileri ve değerlendirmeleriyle örtüşmediğini savunarak yapımın hazırlanma sürecine itiraz etmişti. Bu itirazlar, film üzerinden başlayan hukuki sürecin de temelini oluşturdu.
Ailenin yapım şirketine karşı başlattığı dava, sanatçının kişilik haklarının korunması ve filmdeki anlatımların hukuki açıdan değerlendirilmesi taleplerini içeriyordu. Son kararla birlikte mahkeme, filmin belgesel değil kurgu niteliğinde olduğu yönündeki değerlendirmesini koruyarak davanın reddine hükmetti.