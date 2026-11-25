Podyumların başarılı ismi Murat Mısırlı, uzun süredir ALS hastalığıyla mücadele ediyor. Sağlık durumundaki değişimlerle gündeme gelen Mısırlı, yakın arkadaşları tarafından da ziyaret edildi. Bir dönem aynı podyumda yürüdükleri Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı gibi isimler Mısırlı’yı evinde ziyaret ettiler.

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HABERİN ÖZETİ Eski model Murat Mısırlı’ya ünlü dostlarından büyük destek! Yıllardır ALS ile savaşıyor Uzun süredir ALS hastalığıyla mücadele eden eski manken Murat Mısırlı, yakın arkadaşları Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı tarafından evinde ziyaret edildi. Murat Mısırlı 7 yıldır ALS hastasıdır. Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı bir dönem podyumda birlikte yürüdükleri Mısırlı'yı evinde ziyaret etti. Atilla Saral, ziyareti 'Can arkadaşlar' notuyla paylaştı.

ESKİ MODEL MURAT MISIRLI’YA ÜNLÜ DOSTLARINDAN BÜYÜK DESTEK!

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden eski manken Murat Mısırlı, bir dönem podyumlarda beraber yürüdüğü Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı tarafından ziyaret edildi. 7 yıldır ALS hastası olan Murat Mısırlı, uzun zaman sonra arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Bir dönem modellik açısından oldukça dikkat çeken isimlerden biri olurken kendisi gibi model olan arkadaşlarından büyük destek gördü. Özellikle de Atilla Saral’ın ‘Can arkadaşlar’ notuyla paylaşım yapması sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Buluşmada samimi görüntülerin ortaya çıkmasıyla gündemde yer alan Murat Mısırlı kamuoyunda merak konusu oldu. 2019 yılında kendisine konulan teşhisle birlikte hayatı değişti. Zorlu süreç boyunca hastalığını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken zaman zaman magazin gündeminin de yakından takip ettiği isimlerden biri oldu.

Öyle ki ünlü isim sağlığı hakkında konuşurken hastalığı kabul edince yaşamın mümkün olduğunda daha mümkün olduğunu iletiyor. Zaman zaman yakın dostları tarafından da ziyaret ediliyor.

YILLARDIR ALS İLE SAVAŞIYOR

2019 yılından beri ALS ile savaşan Murat Mısırlı, gençlik yıllarından beri sporla iç içe büyümüş, Daha sonrasında mankenlik teklifi gelince kariyerini o kısımlara doğru ilerletmiştir. Moda dünyasından sonra tiyatro sahneleri ve televizyon projeleriyle adından sıklıkla söz ettirmiştir.

Daha sonra hayatına yoganın girmesiyle 2000’li yılların ortasında yoga eğitmenliğine yönelmiştir. Uzun yıllardır yoga yapan Mısırlı, sakın bir yaşam tarzı sürmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Anca yaşadığı zorlu hastalık süreciyle gündeme gelirken ailesi ve yakın çevresi bir an olsun yalnız bırakmıyor.