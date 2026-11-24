Daha 17 oyuncuları 2026 yılına adeta damga vurdu. Ekranların sevilen dizisinde yer alan genç oyuncuların bu sene O Ses Türkiye özel programına katılması bekleniyordu.

DAHA 17 OYUNCULARI NEDEN O SES TÜRKİYE'YE KATILMIYOR?

31 Aralık Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan O Ses Türkiye özel programına her yıl sevilen oyuncular katılıyor. Bu sene ekranlarda ses getiren Daha 17 oyuncularının da programa katılması bekleniyordu.

Kanal yönetiminin izin vermediği ise iddia edildi. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kulislerde yer alan iddialara göre kanal yönetimi izni sebebiyle özel gecede yer almayacaklar.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI O SES TÜRKİYE'YE NEDEN KATILMIYOR?

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye özel gecesinde birçok başarılı sanatçı ve oyuncunun yer alması bekleniyor. Ekranlara damga vuran Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul dizilerinde yer alan genç isimlerin de bu sene sahne almasını isteyen izleyicileri üzen haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi oyuncularına kanal yönetimi tarafından izin çıkmadığı için programa dahil olmayacaklar.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINA KİM KATILACAK?

Her sene 31 Aralık gecesi ekranlara gelen O Ses Türkiye özel programında birçok sanatçı yer alıyor. Senenin popüler olan isimlerinin katıldığı özel gecenin konukları ise henüz belli olmadı. Aralık ayı itibarıyla bu sene sahne alacak olan isimler belli olacak. Bekleyiş devam ediyor.