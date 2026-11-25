İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik soruşturma kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı.

ÖZCAN DENİZ, DENİZ ÇAKIR GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik soruşturma kapsamında, aralarında oyuncular Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONDA HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Cem Karcı'nın da dahil olduğu 35 kişi gözaltına alındı. Liste henüz duyurulmadı.

ÜNLÜLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Açıklamada "Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.