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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda israfıyla mücadeleye önem veriyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya Gıda Forumu Açılış Töreni” programına bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Gıda israfıyla mücadeleye önem veriyoruz" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:10

Cumhurbaşkanı , 'Dünya Gıda Forumu Açılış Töreni' programına video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan ne huzurdan ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak, bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda israfıyla mücadeleye önem veriyoruz"

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Gıda Forumu Açılış Töreni'ne gönderdiği video mesajda gıda güvenliği, gıda israfı ve Türkiye'nin bu alanlardaki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Dünyada her yıl üretilen yaklaşık 1,5 milyar ton gıdanın kaybedildiği veya israf edildiği, israfın yüzde 60'ının ise tüketici aşamasında evlerde gerçekleştiği belirtildi.
Güvenli gıdaya erişimin sadece bir arz meselesi değil, milli güvenliğin temel unsuru olarak görüldüğü ifade edildi.
'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' girişimi ve ekmek israfını önleme kampanyası sayesinde ekmek israfının yüzde 18 azaltıldığı aktarıldı.
Emine Erdoğan öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi ile küresel farkındalığa katkı sağlandığı bildirildi.
9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 sırasında tecrübelerin uygulamaya dönüştürüleceği ve turkuaz bağlantı girişimiyle gıda güvenliği ve iklim taahhütlerinin buluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı genel direktörlüğü seçimleri için eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'in aday gösterildiği açıklandı.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payının yüzde 60 oranında evlerde, tüketici aşamasında gerçekleştiğini belirterek, "Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. 2020 yılında başlattığımız ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını yüzde 18 azalttık. Eşim ’ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde ’da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz. Yine COP31 sırasında turkuaz bağlantı girişimimiz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisi’ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak, teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Mehdi Eker’e desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
#Emine Erdoğan
#erdoğan
#Antalya
#Dünya Gıda Forumu
#Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Teşkilatı
#Politika
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