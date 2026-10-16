Bedelli kışla şartı kalkacak mı? DMM'den kışlasız bedelli askerlik iddialarına açıklama

Bedelli askerlik kışla şartı, askerlik yükümlülüğünü bedelli olarak yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı yönündeki paylaşımlar, kışlasız bedelli askerlik uygulamasına ilişkin araştırmaları artırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 16 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla iddialara ilişkin son durumu duyurdu. Peki, bedelli kışla şartı nedir, 28 günlük eğitim kalkacak mı?

BEDELLİ KIŞLA ŞARTI NEDİR?

Bedelli askerlikte kışla şartı, bedelli askerlikten yararlanan yükümlülerin belirlenen bedeli ödemelerinin yanı sıra temel askerlik eğitimine katılmalarını ifade ediyor. Mevcut uygulamada yükümlülerin 28 günlük temel askerlik eğitimini tamamlaması gerekiyor.

Kışlasız bedelli askerlik ise yükümlülerin kışlada temel askerlik eğitimi almadan askerlik hizmetlerini tamamlamalarını öngören model olarak gündeme geliyor. Ancak bu modelin yürürlüğe girdiğine ilişkin resmi bir düzenleme bulunmuyor.

DMM'DEN KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

16 Ekim 2026 tarihinde yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmadığı ifade edildi.

DMM, vatandaşların doğrulanmamış paylaşımlar yerine ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

BEDELLİ ASKERLİKTE 28 GÜN KALKACAK MI?

Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına ilişkin alınmış resmi bir karar bulunmuyor. DMM'nin açıklamasına göre, bu yöndeki iddialar gerçeği yansıtmıyor ve mevcut uygulama devam ediyor.

Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece bedelli askerlikten yararlanan yükümlülerin 28 günlük temel askerlik eğitimini tamamlamaları gerekiyor. Kışla şartının kaldırılması veya eğitim süresinin değiştirilmesi konusunda yapılabilecek olası değişikliklerin ise resmi açıklamalarla duyurulması bekleniyor.

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK ÇIKACAK MI?

Kışlasız bedelli askerlik uygulamasına geçileceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar açıklanmadı. DMM'nin 16 Ekim 2026 tarihli açıklaması da 28 günlük temel eğitimin kaldırılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ortaya koydu.

Bu nedenle kışlasız bedelli askerlik şu an için yürürlükte olan bir uygulama değil. Bedelli askerlikte kışla şartının değiştirilip değiştirilmeyeceği, yetkili kurumların ilerleyen dönemde yapacağı resmi açıklamalar ve olası yasal düzenlemeler doğrultusunda belli olacak.