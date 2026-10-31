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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:06

Bakırköy Belediye'sine yolsuzluk soruşturması: 40 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı, 17 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:06

Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. 

HABERİN ÖZETİ

Bakırköy Belediye'sine yolsuzluk soruşturması: 40 şüpheli tutuklandı

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Haberin detayları gelmektedir.
Bilgi Okunma süresi 2 saniyeye düşürüldü.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada 40 şüpheli tutuklandı, 17 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. 

LİSTEDE BAŞKAN YARDIMCILARI DA VAR

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 40'ı tutuklama, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de bulunduğu 17 kişi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken 6 şüpheli de serbest bırakılmıştı. 

Hakkında tutuklama talep edilen şüphelilerin isimleri: Bakırköy Belediye Başkan Yardımcıları Cemalettin Özdemir, Abdülhamit Pehlivan, Arda Karadağ ile Ali Rıza Akyüz.

Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Fazlıoğlu ile Erkan Gül, Bakırköy İmar ve Şehircilik Müdürü Abdülkadir Akay, Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Bakırköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz, Bakırköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, Bakırköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş, eski Bakırköy Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa, belediye görevlileri Ayhan Kıvılcım, Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik ile Belediye Başkan Vekili Nurcan Alan ve Fen İşleri Müdürü Derya Güler.

Ali Kemal Şahinsoy, Ahmet Adnan Özyirmidokuz, Ali Murteza Alır, Alper Demirtaş, Birkan Dıragat, Cemal Arıkan, Eyyüp Alır, Fırat Duran, Gürkan Dıragat, Hasan Mercan, Hüseyin Kıran, Mehmet Muhlis Öner, Mehmet Sırrı Özdemir, Osman Akın, Ömer Tuncer, Tolgahan Acar, Veli Çakırca ile Yılmaz Tuna.

Adli kontrol talep edilenler: Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir, dayısı Metin Soğuksu 'irtikap', belediye görevlileri Muharrem Atmaca, Altan Bulan ve Gözde Altıntop ise 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Özge Mutlu, Emin Kılıç, Abdülaziz Öksüz, Ebubekir Öksüz, Özkan Taşlıcalı, Mert Ece, Hakan Kurtgişi, Gökhan Kaya, Yasemin Kaya, Bünyamin Seven, Feyza Kıran, Gencay Seçilir adlı şüpheliler de 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilerin Belediye Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman, Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt, Bakırköy Gelirler Müdürü Hamza Sayan, Zabıta Şefi İbrahim Halil Mercan, belediye personeli Muhammed Beran Pekyen ile şirket yetkilisi Ümit Güngör olduğu bilgisine ulaşıldı.

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ETİKETLER
#Mustafa Özdemir
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#Bakırköy Belediye Başkanlığı
#Ayşegül Ovalıoğlu
#Cemalettin Özdemir
#Gündem
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