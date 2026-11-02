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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:16

Yol ortasında 850 senelik sır: Burada tarih yatıyor, dokunanın rüyasına giriyor

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yol ortasındaki mezar 850 senelik tarihini ve sırları koruyor. Kaldırılmak istenen mezarın Selçuklu kumandanına ait olduğu değerlendirilmişti. Mahalle muhtarı mezar kaldırılma işleminde yaşanan esrarengiz olayı anlattı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:16

Kayseri’nin ilçesinde yol ortasında bulunan mezar görenleri hayrete düşürüyor. Kaldırılmak istenen mezarın kumandanına ait olduğu biliniyor.

Mezarın 1171 yılında hayatını kaybeden Selçuklu Kumandanı Şeyh Şerafettin’e ait olduğu biliniyor. Etrafı demir korkuluklarla kapatılarak koruma altına alınan mezarlıkta mahalle sakinleri de yolu kullandıkça dua ediyor.

Yol ortasında 850 senelik sır: Burada tarih yatıyor, dokunanın rüyasına giriyor

BURADA TARİH YATIYOR

Mezarlıkla ilgili bilgiler veren Argıncık Mahalle Muhtarı Ömer Elvan, "Burada bir tarih yatıyor. Selçuklular zamanında 1171 yılında Şeyh Şerafettin adında bir kumandan burada şehit oluyor. Dolayısıyla da burada kalıyor. 850 sene olmasına rağmen burası hala benliğini koruyor. Yoldan geçen vatandaşlarımız dua ediyorlar şehidimize" dedi.

Yol ortasında 850 senelik sır: Burada tarih yatıyor, dokunanın rüyasına giriyor

"KEPÇE KIRILINCA KALDIRILAMAMIŞ"

Mezarın daha önce kaldırılmak istendiğini ve çalışma yapan kepçenin kırılması üzerine kaldırma işleminin iptal edildiğini söyleyen Elvan, "Daha önce bu mezarı buradan kaldırmaya teşebbüs edilmiş. Kepçe operatörü kazmak için çalışmaya başladığında kepçenin tırnakları kırılmış. Gece de rüyasında görmüş. Sonrasında da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü burayı korumaya aldı. Yeri de hala burada durmaya devam ediyor. Bir tarih olarak güzel hissediliyor. Çünkü geçmişimizi unutmuyoruz. Bizim burada köşkümüz de var ileride. Oranın da tarihi çok büyük. Bu mirasların önem verilip daha da güzelleştirilmesini istiyoruz. Buradan geçen vatandaşlarımıza da okuyup tarihi anlamalarını tavsiye ederim. Biz buradan geçerken hep dua ediyoruz. Şehidimizin ve geçmişlerimizin ruhuna gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yol ortasında 850 senelik sır: Burada tarih yatıyor, dokunanın rüyasına giriyor

 

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#selçuklu
#kocasinan
#İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
#Şeyh Şerafettin
#Ömer Elvan
#Yaşam
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