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İstanbul
Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Savcı Leyla rolüyle tanınan oyuncu Çiğdem Batur, İstanbul'un simge yapılarından Sultanahmet Camii'nde çektiği videoyla gündeme geldi. Cami içerisinde yoğun ayak kokusu olduğunu belirten Batur'un açıklamaları sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.
Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü oyuncu Çiğdem Batur hakkında TCK 216 kapsamında resen soruşturma başlatıldı.