2027 yılında da belirsiz bir sürecin yatırımcıları beklediğini ifade eden İslam Memiş, birikimlerin çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli strateji belirlenmesi gerektiğini söyledi. Finansal piyasalarda artık sistemin belirleyici olduğunu savunan Memiş, "Artık paradan para kazanma dönemi bitmiştir. Bunu acı ya da tatlı herkesin kabul etmesi lazım. Finansal piyasalar artık sistemin kontrolüne geçmiştir. Teknik ve mantık olarak yorumlanacak bir şey yok ortada. Sistemin verdiği kadar alacaksınız" ifadelerini kullandı.

