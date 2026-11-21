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İstanbul
Finans analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayında 2027 yılına ilişkin piyasa beklentilerini değerlendirdi. Borsa İstanbul, altın, dolar, euro, gümüş ve Brent petrol hakkında öngörülerini paylaşan Memiş, yatırımcıları belirsizliklere karşı uyardı. 2027'nin dünyadaki para sisteminin değişeceği bir yıl olacağını belirten Memiş, "2027 yılı bir değişim yılı olacak. Herkesin bu değişime hazırlıklı olması gerekiyor" dedi.
2027 yılında da belirsiz bir sürecin yatırımcıları beklediğini ifade eden İslam Memiş, birikimlerin çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli strateji belirlenmesi gerektiğini söyledi. Finansal piyasalarda artık sistemin belirleyici olduğunu savunan Memiş, "Artık paradan para kazanma dönemi bitmiştir. Bunu acı ya da tatlı herkesin kabul etmesi lazım. Finansal piyasalar artık sistemin kontrolüne geçmiştir. Teknik ve mantık olarak yorumlanacak bir şey yok ortada. Sistemin verdiği kadar alacaksınız" ifadelerini kullandı.
Piyasalardaki türbülanslara dikkat çeken Memiş, 2027 yılının ilk çeyreğinde yeniden yükselişler görülebileceğini, ikinci ve üçüncü çeyrekte ise düşüşlerin yaşanabileceğini belirtti. Ara dönemlerde yeniden yükselişlerin de görülebileceğini ifade eden Memiş, asıl hikâyenin dünyada para sisteminin değişmesi olduğunu vurguladı.
Yatırımcıların al-sat yaparak kazanç elde etme döneminin sona erdiğini savunan Memiş, altının yalnızca fiyat üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Merkez bankalarının altın alırken fiyatına bakmadığını belirten Memiş, altını gerçek para olarak rezervlerine koyduklarını ifade etti.
Altının TL ve ons bazında değer kaybetmesinin, gerçek bir varlık olma niteliğini ortadan kaldırmadığını dile getiren Memiş, merkez bankalarının rezervlerine dikkat çekti. Küresel gelişmelerin merkez bankalarının elini zayıflatmaya yönelik olduğunu savunan Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Merkez bankalarının elini zayıflatmak da bu küresel oyunun, küresel aklın önemli faktörlerinden biri. Rezervleri eriyor. Şu anda gram altın tarafında ben 2 bin lira zarar ettim. Merkez bankaları kaç milyon dolar zarar etti? Kasalarında tonlarca altın var. Böyle düşünmek lazım."
2027 yılında yaşanacak değişime herkesin hazırlıklı olması gerektiğini belirten Memiş, evini veya arabasını satarak kısa sürede zengin olma düşüncesinin gerçekçi olmadığını savundu.
Memiş, yatırımcıları özellikle sosyal medya ve Telegram üzerinden yapılan yatırım yönlendirmelerine karşı uyardı. "Şu hisseyi alın, hayatınızı kurtaracak" şeklindeki vaatlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Memiş, finansal okuryazarlığın önemine işaret etti.
Profesyonel yatırım için finansal terimlerin öğrenilmesi ve kişisel gelişime önem verilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, "Sosyal medyadaki yatırımlarına yön veren insanlar maalesef başarılı olamaz. Profesyonel tarafta o terimleri öğrenmek, kendini geliştirmek bir finansal okuryazarlık ister" dedi.
Brent petrol fiyatlarındaki hareketliliği de değerlendiren İslam Memiş, Trump'ın barış söylemlerine rağmen sürecin devam edeceğini belirtti. İran'la ilgili gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çeken Memiş, petrolün 60 dolar seviyelerinden 92 dolara doğru yükseldiğini söyledi.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin diğer yatırım araçlarını da etkileyeceğini belirten Memiş, "Petrol fiyatları yükselmeye devam ettikçe altın ve gümüş fiyatları baskılanmaya devam eder. Borsalar baskılanmaya devam eder. Kripto paralar baskılanmaya devam eder" ifadelerini kullandı.
Piyasalardaki gelişmelerin arkasında büyük kazançlar elde edenlerin bulunduğunu savunan Memiş, savaşın uzatılması ve altın-gümüş birikimlerinin toplanması üzerinden yaşanan süreci "yasal soygun" olarak nitelendirdi.
Trump'ın açıklamalarının piyasalarda sert hareketlere neden olduğunu söyleyen Memiş, cuma günleri savaş ihtimalini gündeme getiren, pazartesi günleri ise anlaşma mesajları veren açıklamaların yatırımcıları etkilediğini belirtti. Memiş, "Kimseye hesap soramıyorsunuz. Her şey iki dudağının arasında bitiyor" dedi.
Canlı yayında 2027 yılına ilişkin yatırım stratejisi de gündeme geldi. Memiş'in değerlendirmeleri, yeni yılda birikimlerin farklı yatırım araçlarına dağıtılması gerektiği yönünde oldu. Faiz, döviz ve altın gibi araçlardan oluşan çeşitlendirilmiş bir yatırım sepetine dikkat çekildi.
Yayında, yabancı bir yatırım kuruluşunun Türkiye için borsada alım yılı değerlendirmesi de gündeme geldi. Borsadaki bazı hisselerin son yaşanan krizle birlikte gereğinden fazla değer kaybettiğini ve mevcut seviyelerinin altında işlem gördüğünü belirten Memiş, bu değerlendirmelerin piyasanın bulunduğu seviyeler üzerinden yapıldığını ifade etti.
Altın ve gümüşün çıkarılma maliyetlerine de dikkat çeken Memiş, bu varlıkların mevcut değerlerinin maliyetlerinin ne kadar altında kaldığının ekrana yansıtıldığını söyledi. Piyasalardaki düşüşlerin bilinçli şekilde gerçekleştirildiğini savunan Memiş, bu varlıkları toplayanların yeni bir hikâye yazabileceğini dile getirdi.
Bu seviyelerden alım yapan yatırımcıların, fiyatlar belirli bir noktaya ulaştığında satış yapabileceğini ifade eden Memiş, asıl belirsizliğin düşüşün ne kadar süreceği ve fiyatların hangi seviyeye kadar gerileyeceği olduğunu belirtti.
Memiş, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Ancak şimdi problem olan şu: Hangi seviyeye kadar inecek ve ne kadar beklenecek? Onu Trump'tan başka kimse bilmiyor."