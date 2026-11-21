Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışmaları sonucu, uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj isimli şahsı İstanbul'da kıskıvrak yakalandı.

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HABERİN ÖZETİ MİT ve Emniyet’ten İstanbul’da dev operasyon! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu yakalandı Brezilya adli makamları tarafından kırmızı bültenle aranan ve uyuşturucu sevkiyatı organize eden suç örgütünün üst düzey üyelerinden Nusret Skrıjelj, İstanbul Bakırköy'de yakalandı. Nusret Skrıjelj, Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT'in ortak çalışmasıyla İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yakalandı. Skrıjelj'in, Brezilya adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma' suçlarından kırmızı bültenle arandığı bildirildi. Şahsın, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu tespit edildi. Uyuşturucu maddeleri paravan şirketler aracılığıyla yasal yükler içerisinde Avrupa'ya sevk ettiği belirlendi. Skrıjelj'in, deşifre edilen yazışmalarda Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs hakkında ilgili makamlarla koordineli şekilde gerekli yasal işlemler başlatıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÜST DÜZEY ÜYELERİNDEN

Brezilya adli makamları tarafından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma' suçlarından kırmızı bültenle aranan Skrıjelj'in, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu tespit edildi.

Şahsın, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin yasal yükler içerisinde Avrupa'ya sevk edilmesini organize ettiği, uluslararası operasyonlarda deşifre edilen yazışmalarda ise Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Nusret Skrıjelj, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs hakkında ilgili makamlarla koordineli şekilde gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.