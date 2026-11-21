Otoyolun Ankara istikameti Yenimahalle mevkiinde meydana gelen olayda, şehirler arası yolcu otobüsleri, otomobiller, tırlar, kamyonlar ve panelvanların da aralarında bulunduğu 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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HABERİN ÖZETİ Sakarya'da zincirleme kaza! 14 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var Ankara istikameti Yenimahalle mevkiinde, 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya şehirler arası yolcu otobüsleri, otomobiller, tırlar, kamyonlar ve panelvanlar karıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım iki şeritte aksadı.

KAZADA 15 KİŞİ YARALANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolda ulaşım iki şeritte