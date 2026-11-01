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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 18:58

İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 5'i polis 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi hedef almayı sürdürüyor. Ülkede hükümet kurma belirsizliği sürerken Filistinli sivillere ve polislere düzenlenen hava saldırılarında 1'i çocuk, 5'i polis 8 kişi yaşamını yitirdi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 18:58

'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen 'in saldırıları devam ediyor. İsrail'de siyasi gündemin seçim süreci ve hükümetinin geleceği etrafında şekillendiği dönemde, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenlendi. 

1'İ ÇOCUK 3 SİVİL VE 5 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Filistinli sağlık kaynaklarından bugün gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama geldi. Açıklamaya göre, Gazze kentinin batısındaki Al-Thawra Caddesi'nde sivillerin toplandığı noktanın İsrail güçleri tarafından bombalanması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 5'i polis 8 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan El-Mawasi bölgesinde ise Filistinli polisleri hedef alan İsrail hava saldırısında 5 polis memuru hayatını kaybetti. Yaralılar Nasır Hastanesi'ne nakledilirken, bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.

BAKANLIKTAN SALDIRILARI DURDURMA ÇAĞRISI

Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, görevleri başında hayatını kaybeden polis memurları için taziye mesajı yayımladı. Saldırıyı ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirerek kınayan bakanlık, uluslararası topluma İsrail'e baskı yaparak saldırıları durdurması çağrısında bulundu. Açıklamada, polis teşkilatının kamu güvenliğini sağlamak ve vatandaşları korumak gibi yasal ve sivil görevler yürüttüğü vurgulandı.

İsrail yine Gazze'ye saldırdı: 5'i polis 8 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında bin 580 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 711 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcı olan 7 Ekim 2023’ten bu yana ise toplam 74 bin 594 sivil öldürüldü, 175 bin 834 sivil yaralandı.

 

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ETİKETLER
#israil
#Netanyahu
#gazze şeridi
#Nasır Hastanesi
#Filistin İçişleri Ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı
#Dünya
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