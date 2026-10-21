Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ Filistin'den açıklama: Gazze'de can kaybı 74 bin 494’e yükseldi Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu'nun halkı kışkırtıcı çağrılar yaptığı belirlendi. Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı ve şirket yönetimini belirlediği kişilere devrettiği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği öne sürüldü. Dosyadaki beyan ve kayıtlarda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı kaydedildi. Şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödeme gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı belirtildi. Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yapılan para transferleri de incelemeye alındı.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 534’e, yaralı sayısının da 5 bin 486’ya yükseldiği belirtilirken, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı da 841 olarak verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 494’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 604’e ulaştığı aktarıldı.