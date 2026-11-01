İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD-İran arasındaki arabuluculuk sürecine ve Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla Tahran'da gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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HABERİN ÖZETİ İranlı Muhsin Rızai açıkladı: Suudi Savunma Bakanı İsrail'in sonraki hedefinin Türkiye olduğunu söyledi İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla yapılan dörtlü toplantıya, bölgesel tehditlere ve ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rızai, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın kendisine İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye, ardından da Suudi Arabistan'a yöneleceğini söylediğini aktardı. Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ile yapılan dörtlü toplantıda tarafların siyonist rejime karşı tutumlarını kararlılıkla ortaya koyduğu ve toplantıların sürmesine karar verildiği belirtildi. Rızai, yerel dinamiklere dayanan yeni bir bölgesel düzenin oluşturulması gerektiğini ve İran olmadan bölgede güvenliğin sağlanamayacağını vurguladı. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in gönderdiği müzakere mektubuna henüz cevap vermediğini belirten Rızai, mektubun üslubunun tamamen değiştiğini ifade etti. İran'ın nükleer doktrinini değiştirmeye yönelik herhangi bir kararın gündemde olmadığı kaydedildi.

"SUUDİ BAKAN 'İSRAİL, TÜRKİYE'YE VE SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRACAK' DEDİ"

Katıldığı özel bir programda Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile görüşmesine değinen Rızai, "Suudi Savunma Bakanı bana ‘İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye, ardından da Suudi Arabistan'a yöneleceğini' söyledi" ifadelerini kullandı.

"4 ÜLKE SİYONİST REJİME KARARLILIĞINI ORTAYA KOYDU"

Rızai, Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü toplantıya ilişkin, "Dört taraf da siyonist rejime karşı tutumlarını kararlılıkla ortaya koydu. Toplantıların devam etmesine karar verildi. Umarız ki bu buluşma, Batı Asya'da yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin ve bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin kendileri tarafından sağlanmasının başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Rızai, "Bu toplantıda birlik ve beraberliğin bölgesel güvenlik açısından sağlayacağı faydaları vurguladık. Ayrıca yerel dinamiklere dayanan yeni bir bölgesel düzenin oluşturulması gerektiğinin altını çizdik. İran, NATO'ya ait 5 bin hava operasyonuna karşı direnmişken, dört ülkenin bir araya gelmesiyle çok daha büyük bir gücün ortaya çıkacağı kesindir. Elbette İran olmadan bölgede güvenliğin sağlanması mümkün değildir" dedi.

"ABD'NİN MEKTUBUNDA ÜSLUP TAMAMEN DEĞİŞMİŞ"

Rızai, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in İran ile müzakere sürecinin sürdürülmesine ilişkin Tahran yönetimine gönderdiği mektuba hala cevap vermediğini belirterek, "Mektubu okudum ancak hala cevap vermedim. Mektubun üslubu tamamen değişmiş halde ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki mektubundan gayet farklı. Bu, İran'ın otoritesi ve zaferinin bir işaretidir" açıklamasını yaptı.

Rızai ayrıca, ülkesinin nükleer doktrinini değiştirmeye yönelik herhangi bir karar alınmasının da gündemde olmadığını kaydetti.