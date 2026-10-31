Almanya'nın Hamburg kentinde 31 Ekim Cumartesi günü zorunlu askerliğe, eğitimdeki kesintilere ve sosyal adaletsizliğe karşı düzenlenen büyük protesto yürüyüşü olaylı sona erdi.

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HABERİN ÖZETİ Almanya'da Z kuşağının zorunlu askerlik protestosunda olay çıktı! Göstericiler polisle çatıştı Almanya'nın Hamburg kentinde zorunlu askerliğe, eğitim kesintilerine ve sosyal adaletsizliğe karşı yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen protesto yürüyüşü, polisle maskeli gruplar arasında yaşanan olaylarla sona erdi. Protesto, Almanya genelinde 30'dan fazla şehirde gerçekleştirilen "Gegen Wehrpflicht-Gen Z regelt" eylemleri kapsamında Hamburg'da yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla yapıldı. Mitingde konuşan DIDF Gençlik Komisyonu üyesi Lara Sommer, hükümetin silahlanmaya bütçe ayırırken eğitim ve sosyal hizmetlerde kesintiye gitmesini eleştirerek 20 Kasım'daki uluslararası gençlik grevine katılım çağrısı yaptı. Yürüyüşün ardından St. Georg semtinde maskeli gruplar inşaat barikatlarını, çöp konteynerlerini ve elektrikli scooterları ateşe verdi. Polis göstericilere biber gazı ve TOMA'lardan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti; olaylar saat 18.00 sıralarında büyük ölçüde yatıştı. Polis tarafından doğrulanmış bir gözaltı sayısı açıklanmazken, görev yapan bazı kişilerin ses bombasından etkilendiği bildirildi.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce göstericinin katıldığı yürüyüşün ardından St. Georg semtinde polis ile maskeli gruplar arasında gerginlik yaşandı. İnşaat barikatları, çöp konteynerleri ve elektrikli scooterlar ateşe verildi.

10 BİN KİŞİ GÖSTERİLERE KATILDI

Almanya genelinde 30'dan fazla şehirde düzenlenen "Gegen Wehrpflicht-Gen Z regelt" (Zorunlu Askerliğe Karşı-Z Kuşağı İş Başında) protestoları kapsamında Hamburg'da da binlerce kişi sokaklara çıktı.

Yerel saatle 14.00'de Hamburg şehir merkezindeki Jungfernstieg'de başlayan gösteri, Mönckebergstrae üzerinden St. Georg semtine doğru devam etti. Öğrenciler, üniversiteliler, meslek eğitimi gören gençler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Hamburg polis teşkilatı ise, yüzlerce polisle geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle şehir merkezindeki lüks mağazaların vitrinleri, Fransa'daki yağmalamalar nedeniyle muhtemel olaylara karşı bir gün önceden tahta panellerle kapatıldı.

" SAVAŞA DEĞİL EĞİTİME YATIRIM YAPILSIN"

Mitingde konuşan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) Gençlik Komisyonu üyesi Lara Sommer, gençlerin giderek ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekti. Sommer, hükümetin silahlanmaya milyarlarca avro ayırırken, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde kesintilere gitmesini eleştirdi.

Özellikle göçmen kökenli gençlerin ve işçi ailelerinin çocuklarının ekonomik sıkıntılardan daha fazla etkilendiğini belirten Sommer, eğitimde fırsat eşitliği, uygun fiyatlı konutlar, yeterli meslek eğitimi ücretleri ve güvenli iş imkânları talep ettiklerini söyledi. Gençlerin savaşa hazırlanmak yerine geleceklerini güvence altına alacak yatırımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Sommer, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. Sommer ayrıca 20 Kasım'da düzenlenmesi planlanan uluslararası gençlik grevine daha geniş katılım sağlanmasını istedi.

BARİKATLARI ATEŞE VERDİLER

Büyük ölçüde barışçıl şekilde ilerleyen yürüyüşün St. Georg semtinde sona ermesinin ardından olaylar çıktı. Göstericilerin büyük bölümü dağılırken, yüzlerini maskelerle kapatan bir grup polisle karşı karşıya geldi.

Bazı göstericiler yol kenarındaki inşaat alanlarında bulunan barikatları caddeye taşıyarak ateşe verdi. Çöp konteynerleri ve elektrikli scooterlar da yakıldı. Cadde üzerinde zaman zaman yeni barikatlar kurulurken, yükselen alevler ve yoğun duman nedeniyle gergin anlar yaşandı.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri, maskeli gruplara müdahale etti. Güvenlik güçleri biber gazı kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Polis, hoparlörlerden sürekli anons yaparak gösterinin resmi süresinin sona erdiğini duyurdu. Katılımcılardan bölgeyi terk etmeleri ve küçük gruplar halinde dağılmaları istendi. Ancak maskeli bir grup, polis uyarılarına rağmen bölgede kalmayı sürdürdü.

Caddede yeniden barikatlar kuran göstericiler, bunları ateşe verdi. Olay yerine gelen TOMA‘lar, yanan barikatlara müdahale ederek, alevleri tazyikli suyla söndürdü. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, saat 18.00 sıralarında olaylar büyük ölçüde yatıştı. Şu ana kadar polis tarafından doğrulanmış gözaltı sayısı açıklanmazken, görev yapan bazı kişilerin ses bombasından etkilendiği öğrenildi.

GÖSTERİLER GECE DE SÜRECEK

Göstericiler Hamburg tren garı çevresinde toplanarak eylemlerine devam ediyor. Gösterilerin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Hamburg'da binlerce gencin katıldığı protesto, zorunlu askerlik tartışmalarının yanı sıra eğitim, geçim sıkıntısı, konut fiyatları ve sosyal adalet konularındaki rahatsızlıkları da gündeme taşıdı. Barışçıl başlayan yürüyüşün sonunda yaşanan şiddet olayları ise protestoya gölge düşürdü.