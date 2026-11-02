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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 16:10

Eşi ve kızı evi terk edince dehşet saçtı: Ölüm tehditleri savurup evi yaktı

Samsun'da eşi ve kızı yaşanan tartışmanın ardından evi terk edince bir şahıs, ölüm tehditleri savurup evde yangın çıkardı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 16:10

'un ilçesinde meydana gelen olayda; 52 yaşındaki R.S., ailevi sorunlar nedeniyle 26 yıllık eşi, 2 çocuk annesi A.S. (51) ve kızı İ.S. (23) ile tartıştı. 

HABERİN ÖZETİ

Eşi ve kızı evi terk edince dehşet saçtı: Ölüm tehditleri savurup evi yaktı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Samsun'un Canik ilçesinde ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşi ve kızını ölümle tehdit eden şahıs, evden ayrılmalarının ardından evi ateşe verdi.
52 yaşındaki R.S., 26 yıllık eşi A.S. (51) ve kızı İ.S. (23) ile tartıştı.
R.S., eşini ve kızını ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.
Eşi ve kızının evden ayrılmasının ardından R.S. evi ateşe verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
R.S. gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
R.S., evi kendisinin yakmadığını ve yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığını iddia etti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

AİLESİ GİDİNCE EVİ ATEŞE VERDİ

Tartışma sırasında eşini ve kızını ölümle tehdit ettiği öne sürülen R.S., eşi ve kızının evden ayrılarak yakınlarının yanına gitmesinin ardından evi ateşe verdi.

Eşi ve kızı evi terk edince dehşet saçtı: Ölüm tehditleri savurup evi yaktı

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayın ardından R.S., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eşi ve kızı evi terk edince dehşet saçtı: Ölüm tehditleri savurup evi yaktı

EVİ YAKMADIĞINI İDDİA ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.S., eşinin ve kızının evi terk ederek kayınpederinin evine gittiğini, kendisinin evi yakmadığını savundu. Yangının devrilen elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığını iddia eden şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#3. Sayfa
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