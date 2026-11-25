Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı ve konut kredilerine yönelik yeni düzenlemeleri, borcu bulunan ve ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Kredi kartlarında asgari ödeme yükümlülüğüne ilişkin değişiklikler tüketicilerin bütçesini yeniden şekillendirirken, konut kredilerinde ikinci ev alımına yönelik yüzde 75'lik kredi kısıtlamasının kapsamı da değişti. Peki, yeni BDDK kararları tüketicileri nasıl etkileyecek? Kredi kartının asgarisini ödeyemeyenleri hangi süreç bekliyor? İkinci konutunu almak isteyenler ne kadar kredi kullanabilecek? TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı değerlendirmede, kredi kartı borçlarından konut finansmanına kadar merak edilen başlıkları tek tek anlattı. Av. Güllü, özellikle geliri değişmeden asgari ödeme yükü artan tüketicilerin daha fazla borçlanma riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

"TÜKETİCİ AÇISINDAN CİDDİ BİR RİSK SÖZ KONUSU"

Av. İbrahim Güllü, düzenlemenin borçların yıllarca yalnızca asgari tutar ödenerek taşınmasının önüne geçebileceğini belirtti. Ancak tüketicinin gelirinde artış olmadan ödeme yükümlülüğünün yükseltilmesinin bazı riskler doğurabileceğini vurguladı:

"Düzenlemenin olumlu tarafı, kredi kartı borçlarının sürekli asgari ödeme yapılarak yıllarca taşınmasının önüne geçilmesine katkı sağlayabilmesidir. Ancak tüketici açısından ciddi bir risk de bulunmaktadır. Asgari ödeme oranının yükselmesi, borcun kendiliğinden azalacağı anlamına gelmez. Vatandaşın gelirinde artış yoksa daha yüksek asgari ödeme, kira, elektrik, su, gıda ve diğer zorunlu harcamalardan kısarak ödeme yapmasına neden olabilir.

Burada 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un tüketicinin ekonomik menfaatlerinin korunmasına ilişkin temel yaklaşımı önemlidir. Bankacılık işlemlerinde ise 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler birlikte değerlendirilmelidir. Finansal istikrar kadar tüketicinin ödeme gücü, ekonomik sürdürülebilirliği ve aşırı borçlanmadan korunması da gözetilmelidir."

60 BİN LİRALIK BORCUN ASGARİ ÖDEME TUTARI 18 BİN LİRA

Asgari ödeme tutarının yükseltilmesinin kredi kartı borçlarını tek başına kapatmayacağını belirten Av. Güllü, vatandaşların asgari ödeme ile toplam borç arasındaki farkı iyi anlaması gerektiğini ifade etti. Konuyu örnekle açıklayan Av. İbrahim Güllü, şu sözleri kullandı:

"Asgari ödeme oranının yükseltilmesi, kredi kartı borçlarının daha hızlı kapatılmasını tek başına sağlayamaz. Asgari ödeme, borcun tamamının ödenmesi değildir. Yalnızca dönem borcunun belirlenen kısmının ödenmesidir. Örneğin 150.000 TL limitli bir kredi kartında 60.000 TL dönem borcu varsa asgari ödeme 18.000 TL olacaktır. Ödenmeyen anapara kısmı ise 42.000 TL. Bu hesap, yeni dönem harcaması ve faizler hariç basitleştirilmiş örnektir.

Vatandaşın gelir seviyesi aynı kalırken asgari ödeme yükü artarsa borcunu kapatmak yerine başka borçlanma yöntemlerine yönelmesi de mümkündür. Tüketicinin kendi gelir-gider dengesini doğru analiz etmesi, zorunlu ihtiyaçlarını önceliklendirmesi ve asgari ödeme alışkanlığının oluşturduğu borç yükünden kurtulması gerekir."

ASGARİYİ ÖDEYENİN BORCU BİTMİYOR

Kredi kartının yalnızca asgari tutarını ödeyen tüketicilerin borçtan kurtulmuş sayılmadığını vurgulayan Av. Güllü, kalan borca uygulanacak faiz konusunda da uyarılarda bulundu.

Av. İbrahim Güllü, ödeme durumuna göre uygulanacak faizleri şöyle açıkladı:

"Burada çok önemli bir ayrım vardır:

Asgari tutar veya üzerinde ödeme yapılır, ancak dönem borcunun tamamı kapatılmazsa kalan borca akdi faiz uygulanır.

Asgari tutarın altında ödeme yapılırsa ödenmeyen asgari kısım için gecikme faizi, kalan borcun ilgili kısmı için ise mevzuattaki faiz kuralları uygulanır.

Vergi ve fon yükümlülükleri de ilgili mevzuat çerçevesinde doğabilir.

5464 sayılı Kanun ve TCMB'nin kredi kartı faizlerine ilişkin düzenlemeleri esas alınmalıdır. Asgari tutarı ödemek faizsiz borçlanmak anlamına gelmez. Borcun kalan kısmı faiz işlemeye devam ettiği için tüketici zaman içerisinde çok daha yüksek maliyetle karşılaşabilir. TCMB'nin 2026 Kasım ayı için yayımladığı azami aylık akdi ve gecikme faiz oranları da borç dilimine göre farklılaşmaktadır."

KREDİ KART LİMİTİNİ DÜŞÜRENLER DİKKAT

Kredi kartı limitinin düşürülmesinin mevcut borcu ortadan kaldırmadığını belirten Av. Güllü, limit değişikliğinin asgari ödeme tutarına etkisinin hangi tarihten itibaren uygulanacağının bankadan öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Örneğin 250 bin TL limitli bir kredi kartının limiti 100 bin TL'ye düşürülse bile mevcut 80 bin TL borcun devam edeceğini belirten Güllü, asgari ödeme hesabında uygulanacak limit dilimi ve dönem borcunun esas alınacağını ifade etti.

Asgari ödeme tutarını dahi karşılayamayan tüketicileri bekleyen süreçlere de değinen Av. İbrahim Güllü, şu uyarılarda bulundu:

"Kart limitinin düşürülmesi, tek başına mevcut dönem borcunu ortadan kaldırmaz. Örneğin 250.000 TL limitli kartın limiti 100.000 TL'ye düşürülse bile tüketicinin mevcut 80.000 TL borcu varsa bu borç devam eder. Asgari ödeme hesabında esas olan, uygulanacak limit dilimi ve dönem borcudur. Bankadan limit değişikliğinin hangi tarihten itibaren ve hangi ekstreye uygulanacağını yazılı olarak öğrenmek gerekir.

Asgari ödeme dahi yapılmazsa tüketici açısından şu süreçler gündeme gelebilir:

Gecikme faizi ve kredi notunda olumsuz etkilenme.

Sözleşme ve mevzuattaki şartlara göre kartın kullanımının kısıtlanması.

5464 sayılı Kanun'un 8. maddesi çerçevesinde belirli şartlarda kartın nakit kullanımının ve alışverişe kapatılmasının gündeme gelmesi.

Borcun muaccel hale getirilmesi ve yasal takip.

İcra takibi ve haciz işlemleri.

Ancak bankanın her gecikmede doğrudan haciz uygulayabileceği düşünülmemelidir. Yasal takip için ilgili sözleşme, temerrüt ve muacceliyet koşulları yerine getirilmelidir."

"KREDİ KARTININ BORCUNU BAŞKA BİR KREDİ KARTIYLA KAPATMAK BORCUN SADECE ERTELENMESİDİR"

Birden fazla kredi kartı kullanan ve bir kartın borcunu diğer karttan nakit avans çekerek kapatmaya çalışan tüketicilere de seslenen Av. Güllü, bu yöntemin borcu ortadan kaldırmadığını, yalnızca başka bir yere taşıdığını söyledi:

"Tüketicinin uzak durması gereken ve en riskli davranışlardan biri budur. Bir kredi kartının borcunu başka bir kredi kartıyla kapatmaya çalışmak, borcu ortadan kaldırmaz; yalnızca borcun yerini değiştirir. Üstelik nakit avans, işlem faizi, ücret ve vergiler nedeniyle toplam borç daha da büyüyebilir. Bir kartın borcunu başka kartla kapatan tüketici, borç sarmalına girme riskiyle karşı karşıyadır.

Tüketicilere önerimiz:

Yeni harcamaları durdurun.

Bankanızdan borç yapılandırma seçeneklerini öğrenin.

Birden fazla borç varsa faiz ve ödeme tarihlerini karşılaştırın.

Ödeyemeyeceğiniz yeni bir kredi veya nakit avansla eski borcu kapatmaya çalışmayın.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2026 yılında aldığı 11366 sayılı yapılandırma kararı gibi özel düzenlemelerin kapsamı ve başvuru süreleri de ayrıca kontrol edilmelidir. Asgari ödeme oranının yükseltilmesi, borçların daha hızlı kapatılmasına katkı sağlayabilir. Ancak vatandaşın geliri artmadan ödeme yükünün artırılması, ödeme güçlüğünü daha da derinleştirebilir. Bir vatandaşın 60 bin liralık kredi kartı borcunun 18 bin lirasını asgari ödeme olarak yatırması, borcunun bittiği anlamına gelmez. Kalan borca faiz işlemeye devam eder. Üstelik asgari ödemesini başka bir kredi kartından nakit avans çekerek veya başka bir bankadan borçlanarak karşılayan vatandaş, borç sarmalına sürüklenebilir. Kredi kartı borcunu başka kredi kartıyla kapatmak çözüm değil, borcun ertelenmesidir."

İKİNCİ KONUTU ALACAKLARA YÜZDE 75 MÜJDESİ: "KREDİYE ERİŞİM İMKANI ARTIYOR ANCAK KREDİYE KESİN ERİŞİM GARANTİSİ VERİLMİYOR"

BDDK'nın konut kredilerine ilişkin yeni düzenlemesiyle, üzerinde yalnızca bir konut bulunan vatandaşların ikinci ev alırken karşılaştığı yüzde 75'lik kredi değer oranı azaltımı uygulamasında önemli değişikliğe gidildi.

19 Kasım 2026 tarihli 11604 sayılı BDDK kararıyla, kredi değer oranının yüzde 75 azaltılması için başvuru sahibinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunması şartı getirildi. Böylece yalnızca bir konutu bulunan vatandaşlar, ikinci konutlarını almak istediklerinde sırf mevcut bir evleri olduğu için söz konusu yüzde 75'lik kredi kısıtlamasına tabi tutulmayacak.

Düzenlemenin bankaların kredi kullandırma zorunluluğu getirmediğini hatırlatan Av. İbrahim Güllü, kredi başvurularında gelir durumu, mevcut borçlar, kredi sicili, ödeme geçmişi ve satın alınacak konutun ekspertiz değerinin dikkate alınmaya devam edeceğini söyledi:

"Bu düzenleme, konut kredisine erişim açısından önemli bir değişikliktir. Önceki uygulamada kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir konut bulunması halinde kredi değer oranı yüzde 75 azaltılıyordu. 19 Kasım 2026 tarihli 11604 sayılı BDDK kararıyla bu eşik değiştirilmiştir. Artık yüzde 75'lik azaltma, kişinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunması halinde uygulanacaktır. Böylece yalnızca bir konutu bulunan vatandaş, ikinci konutunu almak istediğinde sırf mevcut bir konutu olduğu için bu yüzde 75'lik kredi kısıtlamasına tabi tutulmayacaktır.

Ancak burada vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir husus var: Kredi kısıtlamasının kaldırılması, bankanın kredi vermek zorunda olduğu anlamına gelmez.

Bankalar yine tüketicinin:

Gelirini ve ödeme gücünü,

Mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını,

Kredi sicilini ve ödeme geçmişini,

Alınacak konutun ekspertiz değerini,

Krediye ilişkin teminat koşullarını değerlendirecektir.

Yani düzenleme krediye erişim imkânını artırıyor ancak krediye kesin erişim garantisi vermiyor."

EN AZ İKİ KONUTU OLANLAR İÇİN KRİTİK DETAY

Yeni düzenlemede konut sahipliğinin yalnızca kredi başvurusu yapan kişi üzerinden değerlendirilmediğine dikkat çeken Av. Güllü, eşin ve 18 yaşından küçük çocukların mülkiyet durumunun da hesaba katılacağını belirtti.

Örneğin başvuru sahibinin bir, eşinin de bir konutu bulunması halinde aile kapsamındaki konut sahipliği değerlendirmesinde en az iki konut şartı oluşabilecek.

Hisseli tapulara ilişkin istisnaların da bulunduğunu ifade eden Güllü, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir konutta yüzde 50 veya daha az hisseye sahip kişinin bu nitelikteki konutlarından birinin hesaplamada dikkate alınmayacağını söyledi:

"Buradaki temel amaç, konut sahipliğinin yalnızca başvuru yapan kişi üzerinden değerlendirilerek düzenlemenin dolanılmasının önüne geçilmesidir.

Örneğin: Başvuru sahibinin bir konutu, eşinin bir konutu, 18 yaşından küçük çocuğunun da bir konutu varsa aile kapsamında konut sahipliği değerlendirmesi yapılacaktır. Bu durumda en az iki konut şartı oluştuğundan yüzde 75 azaltma uygulanması gündeme gelir.

HİSSELİ TAPULARDA ÖNEMLİ İSTİSNA

Yeni karara göre, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir konutta yüzde 50 veya daha az hisseye sahip kişinin bu nitelikteki konutlarından biri hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

Burada iki önemli ayrıntı var:

Yüzde 50 ve altındaki hisseye sahip olmak, bütün hisseli konutların otomatik olarak değerlendirme dışı kalması anlamına gelmez. İstisna bir konut için düzenlenmiştir. Birden fazla hisseli konutu bulunanların tapu kayıtları ve hisse oranları ayrıca incelenmelidir.

Vatandaşlar tapu kayıtlarını, hisse oranlarını ve aile bireylerinin mülkiyet durumlarını kredi başvurusundan önce kontrol etmelidir."

KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARI AÇISINDAN KRİTİK ADIM

Yeni BDDK düzenlemesinde kentsel dönüşüm kapsamında riskli olduğu için yıkılan veya hakkında yıkım kararı alınan konutlara ilişkin istisna da yer aldı.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen ve yıkılmış olan veya hakkında yıkım kararı alınmış konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak.

Düzenlemenin kentsel dönüşüm mağdurları açısından önem taşıdığını belirten Av. İbrahim Güllü, fiilen kullanılamayan bir konutun tapu kaydı nedeniyle yeni konut kredisine erişimin zorlaşmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

"Bu düzenleme özellikle kentsel dönüşüm mağdurları açısından olumlu bir adımdır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen ve yıkılmış olan veya hakkında yıkım kararı alınmış konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacaktır.

Bir vatandaşın riskli yapı nedeniyle evi yıkılmışsa, artık fiilen kullanamadığı bu konutun mülkiyet kaydı yüzünden yeni konut kredisine erişiminin gereksiz yere zorlaştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Ancak burada da önemli bir ayrıntı var:

Bu istisna, yıkılmış veya hakkında yıkım kararı alınmış bütün konutların sınırsız biçimde hesaplama dışına çıkarılması anlamına gelmez. Karar yalnızca bir konut için istisna tanımaktadır. Vatandaşlar riskli yapı tespit raporunu, yıkım kararını ve tapu kayıtlarını saklamalı; bankadan bu istisnanın nasıl uygulandığına ilişkin yazılı açıklama istemelidir. Yeni BDDK kararı, krediye erişim şartlarını düzenliyor. Ancak konut kredisi kullanan tüketicinin hakları bununla sınırlı değil.

Özellikle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 32-39. maddeleri ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği önem taşıyor. Vatandaşların önemli bir yanılgıya düşmemesi gerekiyor. Bir konuta ilişkin kredi oranı yalnızca evin fiyatına göre belirlenmiyor. Ekspertiz değeri ve enerji sınıfı da önem taşıyor. Bu nedenle vatandaşlar konut satın almadan önce yalnızca satış fiyatını değil, bankanın ekspertiz değerini ve kendisine kullandırabileceği gerçek kredi tutarını da öğrenmelidir.

Konut kredisi düzenlemesi bir konut sahibi olan vatandaşın krediye erişimini kolaylaştırırken kredi kartı düzenlemesi borç disiplinini artırmayı hedefliyor. Ancak kredi kartlarında gelir artışıyla desteklenmeyen ödeme yükü, tüketiciyi daha fazla borçlanmaya itebilir. Bu nedenle uygulamanın sonuçları yakından izlenmeli, özellikle ödeme güçlüğü yaşayan dar ve orta gelirli tüketiciler için sürdürülebilir yapılandırma ve koruma mekanizmaları geliştirilmelidir."