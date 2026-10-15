Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup ederek milli ara sonrası moral depolayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, hücum hattının sol kanadında yaşanan performans dalgalanmaları yeni arayışları beraberinde getirmişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN FORMSUZLUĞU TRANSFER SÖYLENTİLERİNİ ALEVLENDİRDİ

Rizespor karşısında maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio’nun kaydettiği golde asisti yapan isim olsa da sahadaki genel performansı ve kaçırdığı net fırsatlarla eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

27 yaşındaki milli futbolcunun skor üretmekte zorlanması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonda da ligdeki ilk golünü ancak 12. haftada bulabilen Kerem, bu sezon forma giydiği 12 karşılaşmada henüz gol sevinci yaşayamadı. Hücumun solunda yaşanan bu verimsizlik, yönetimin devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapabileceği iddialarını güçlendirdi.

REAL MADRİD'DE SÜRE BULMAKTA ZORLANIYOR

Tam bu süreçte dış basında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid forması giyen ve hücumun her iki kanadında da görev yapabilen Brahim Diaz’ın sarı-lacivertlilerin radarına girdiği öne sürüldü.

İspanya devinde sıkı bir forma rekabetinin ortasında kalan 26 yaşındaki Faslı oyuncu, bu sezon düzenli süre almakta bir hayli zorlanıyor. Şimdiye kadar Real Madrid formasıyla 4 resmi maçta sadece 178 dakika şans bulabilen yıldız isim, bu süreye 1 asist sığdırdı. Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen ve Madrid temsilcisiyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Diaz ile daha önce kiralık oynadığı Serie A'dan Juventus gibi kulüplerin de ilgilendiği biliniyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN NET YALANLAMA: "DAYANAKSIZ SÖYLENTİLER"

Avrupa’da geniş yer bulan bu transfer iddiasına Fenerbahçe kulübünden cevap gecikmedi. Sport’ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulüpten yetkili bir isim konuya ilişkin net ifadeler kullandı.

Fenerbahçeli yönetici, Brahim Diaz transferine dair çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayarak şunları söyledi:

"Real Madrid forması giyen Brahim Diaz ile ilgilendiğimize dair çıkan tüm haberler tamamen dayanaksız söylentilerden ibarettir. Şu an için oyuncuyu kadromuza katmak gibi bir düşüncemiz bulunmuyor."

Açıklamada ayrıca bu tür spekülatif haberlerin, futbolcunun temsilcileri tarafından piyasa yaratma amacıyla gündeme getirilmiş olabileceği vurgulanırken, bu ihtimale dair somut bir kanıtın bulunmadığı da eklendi.