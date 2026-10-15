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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:38

Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz ile ilgilendiği yönündeki iddialar Avrupa basınında geniş yankı uyandırmıştı. Sol kanattaki performans arayışı sonrası gündeme gelen Faslı yıldız için Fenerbahçe cephesinden beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:38

'in 7. haftasında ’u 3-0 mağlup ederek milli ara sonrası moral depolayan 'de transfer hareketliliği devam ediyor. 

Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, hücum hattının sol kanadında yaşanan performans dalgalanmaları yeni arayışları beraberinde getirmişti.

Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN FORMSUZLUĞU TRANSFER SÖYLENTİLERİNİ ALEVLENDİRDİ

Rizespor karşısında maça ilk 11'de başlayan , Marco Asensio’nun kaydettiği golde asisti yapan isim olsa da sahadaki genel performansı ve kaçırdığı net fırsatlarla eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi

27 yaşındaki milli futbolcunun skor üretmekte zorlanması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonda da ligdeki ilk golünü ancak 12. haftada bulabilen Kerem, bu sezon forma giydiği 12 karşılaşmada henüz gol sevinci yaşayamadı. Hücumun solunda yaşanan bu verimsizlik, yönetimin devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapabileceği iddialarını güçlendirdi.

Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi

REAL MADRİD'DE SÜRE BULMAKTA ZORLANIYOR

Tam bu süreçte dış basında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid forması giyen ve hücumun her iki kanadında da görev yapabilen ’ın sarı-lacivertlilerin radarına girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi

İspanya devinde sıkı bir forma rekabetinin ortasında kalan 26 yaşındaki Faslı oyuncu, bu sezon düzenli süre almakta bir hayli zorlanıyor. Şimdiye kadar Real Madrid formasıyla 4 resmi maçta sadece 178 dakika şans bulabilen yıldız isim, bu süreye 1 asist sığdırdı. Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen ve Madrid temsilcisiyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Diaz ile daha önce kiralık oynadığı Serie A'dan Juventus gibi kulüplerin de ilgilendiği biliniyor.

Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN NET YALANLAMA: "DAYANAKSIZ SÖYLENTİLER"

Avrupa’da geniş yer bulan bu transfer iddiasına Fenerbahçe kulübünden cevap gecikmedi. Sport’ta yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulüpten yetkili bir isim konuya ilişkin net ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi

Fenerbahçeli yönetici, Brahim Diaz transferine dair çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayarak şunları söyledi:

"Real Madrid forması giyen Brahim Diaz ile ilgilendiğimize dair çıkan tüm haberler tamamen dayanaksız söylentilerden ibarettir. Şu an için oyuncuyu kadromuza katmak gibi bir düşüncemiz bulunmuyor."

Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi

Açıklamada ayrıca bu tür spekülatif haberlerin, futbolcunun temsilcileri tarafından piyasa yaratma amacıyla gündeme getirilmiş olabileceği vurgulanırken, bu ihtimale dair somut bir kanıtın bulunmadığı da eklendi.

Fenerbahçe’de Brahim Diaz gerçeği ortaya çıktı! Transfer iddialarına kulüpten cevap geldi
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ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Brahim Diaz
#Spor
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