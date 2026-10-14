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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:29

Galatasaray’dan ocak ayında yılın çılgın hamlesi: İngiltere'den iki süper star için dev operasyon!

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren ve 5. yıldız hedefiyle ilerleyen sarı-kırmızılı yönetim, devre arası transfer dönemi için şimdiden düğmeye bastı. Yaz dönemindeki bazı hamlelerinden beklediği verimi alamayan Galatasaray, kadroyu dünya çapında iki yıldızla güçlendirmek için kolları sıvadı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray’dan ocak ayında yılın çılgın hamlesi: İngiltere'den iki süper star için dev operasyon!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:29

Sezon başında yaptığı kadro planlamasında bazı hamlelerde yanıldığını fark eden ve devre arasında bu eksiklikleri kapatmayı kafaya koyan yönetimi, transferde ses getirecek bir operasyon için hazırlıklara başladı. 

Galatasaray’dan ocak ayında yılın çılgın hamlesi: İngiltere'den iki süper star için dev operasyon!

Özellikle stoper ve orta saha hattını dünya standartlarında bir seviyeye taşımak isteyen sarı-kırmızılılar, gözünü ’e dikti. Hedefteki isimler ise dünyasının yakından tanıdığı iki süper star ve oldu.

Galatasaray’dan ocak ayında yılın çılgın hamlesi: İngiltere'den iki süper star için dev operasyon!

KASIM AYINDAKİ MİLLİ ARADA RESMİ TEMAS BAŞLIYOR

Yönetim, kasım ayında verilecek milli arayı fırsat bilerek iki yıldızın transferi için hem kulüpleriyle hem de menajerleriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Ana hedef, oyuncuları ikna ederek sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı giydirmek.

Galatasaray’dan ocak ayında yılın çılgın hamlesi: İngiltere'den iki süper star için dev operasyon!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray’ın gündemine gelen ancak kulüpleriyle olan bağlar ve bonservis süreçleri nedeniyle o dönem gerçekleşmeyen bu transferler için bu kez tüm şartların zorlanacağı belirtiliyor. Ayrıca Galatasaray’ın eski futbolcusu Ömer Bayram’ın, Virgil van Dijk ile şimdiden bu transfer konusunda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Her iki oyuncunun da sözleşmesinin 2027 yılının Haziran ayında bitecek olması, sarı-kırmızılıların elini güçlendiren detaylar arasında yer alıyor.

Galatasaray’dan ocak ayında yılın çılgın hamlesi: İngiltere'den iki süper star için dev operasyon!

BRUNO FERNANDES İÇİN DEV RAKİPLER VAR

Ocak 2020’de Sporting Lizbon’dan 65 milyon euro bonservis bedeliyle ’a transfer olan ve tam 7 sezondur İngiliz ekibinin başarısı için ter döken Bruno Fernandes, uzun süredir Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanlığını yapıyor.

Galatasaray’dan ocak ayında yılın çılgın hamlesi: İngiltere'den iki süper star için dev operasyon!

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Portekizli yıldızın durumunu Atletico Madrid ve Juventus gibi dev kulüpler de yakından takip ediyor. Ancak haberlerde, Avrupa’dan talibi çok olan yıldız oyuncuya Galatasaray’ın sunacağı maaş paketine hiçbir kulübün yaklaşamayacağı vurgulanıyor.

Galatasaray’dan ocak ayında yılın çılgın hamlesi: İngiltere'den iki süper star için dev operasyon!

VAN DİJK: DÜNYANIN EN DEĞERLİ STOPERLERİNDEN BİRİ

Halen dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen 35 yaşındaki Virgil van Dijk, kariyerinde kırılması güç rekorlara sahip. 2018 yılında Southampton’dan Liverpool’a tam 84 milyon 650 bin euro karşılığında transfer olan Hollandalı efsane, futbol tarihinde 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan ilk ve tek stoper unvanını elinde bulunduruyor.

Galatasaray’dan ocak ayında yılın çılgın hamlesi: İngiltere'den iki süper star için dev operasyon!

Daha önce 2014-2015 sezonunda Celtic forması giyerken de dönemin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun raporu doğrultusunda Galatasaray’ın gündemine gelen Van Dijk, o dönem Southampton’ın elini çabuk tutmasıyla Premier Lig’in yolunu tutmuştu. Yıllar sonra yolları yeniden Galatasaray ile kesişen deneyimli savunmacının, sarı-kırmızılıların tarihi üst üste 5. şampiyonluk hedefinde kilit rol oynaması bekleniyor.

Galatasaray’dan ocak ayında yılın çılgın hamlesi: İngiltere'den iki süper star için dev operasyon!
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ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#premier lig
#bruno fernandes
#Virgil Van Dijk
#Manchester United
#Spor
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