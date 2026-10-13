Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi İsmail Kartal’ın planı ortaya çıktı! 3 kritik bilmece kafa karıştırıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine 18 yıllık aranın ardından Roma beraberliğiyle giren Fenerbahçe, dev organizasyondaki ikinci maçında İngiltere deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, zorlu Aston Villa mücadelesi öncesinde hazırlıklarını sürdürürken teknik heyetin sahaya süreceği kadro da büyük ölçüde belirginleşti.

Villa Park’ta Türkiye saatiyle 22.00’de düdük çalacak maçı Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kritik randevu öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kafasındaki oyun planını netleştirse de 3 mevkideki nihai kararını maç saatine bıraktı.

SAVUNMA VE SAĞ KANAT SAĞLAMA ALINDI

Deneyimli teknik adamın kaleyi ve defans hattını büyük oranda netleştirdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde kalede Ederson görev yapacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, stoper hattında Milan Skriniar - Nathan Ake ikilisi, sol bekte ise Archie Brown yer alacak.

Orta saha kurgusunda Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante’nin başlangıç kadrosundaki yerleri garanti görülürken, hücumun sağ kanadında ise Mason Greenwood forma giyecek.

İŞTE İSMAİL KARTAL’IN KAFASINDAKİ 3 SORU İŞARETİ!

Kadronun iskeletini oturtan İsmail Kartal, hücum hattındaki üç bölge için henüz son kararını vermedi. Son taktik antrenmanın ardından netleşecek 3 kritik durum şöyle:

Forvet arkası pozisyonunda Marco Asensio ismi öne çıkıyor. Ancak sakatlık sürecini yeni atlatan yıldız oyuncunun henüz Şampiyonlar Ligi temposunu kaldıracak fiziksel seviyede olmaması teknik heyeti düşündürüyor.

Sol kanat için Oğuz Aydın ile Kerem Aktürkoğlu arasında forma yarışı yaşanıyor. Elemelerde deplasmanda 2-1 kazanılan Lyon karşılaşmasında Archie Brown ile başarılı bir uyum yakalayan Oğuz Aydın'ın bir adım önde olduğu belirtiliyor.

Santrfor bölgesinde ise Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi ikilisinden hangisinin ilk 11'de başlayacağı merakla bekleniyor.

KAFİLE BİRMİNGHAM’A UÇUYOR

Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde saat 11.00’de gerçekleştireceği son antrenmanın ardından İngiltere'nin Birmingham kentine hareket edecek.

Teknik direktör İsmail Kartal, maçın oynanacağı Villa Park’ta TSİ 20.15’te bir basın toplantısı düzenleyerek karşılaşmaya dair son değerlendirmelerini paylaşacak.