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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:40

Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi İsmail Kartal’ın planı ortaya çıktı! 3 kritik bilmece kafa karıştırıyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında kritik bir sınava çıkıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ilk 11'in büyük bölümünü belirlerken, kadroda çözülmesi gereken 3 önemli belirsizlik dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi İsmail Kartal’ın planı ortaya çıktı! 3 kritik bilmece kafa karıştırıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:40

serüvenine 18 yıllık aranın ardından Roma beraberliğiyle giren , dev organizasyondaki ikinci maçında İngiltere deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadelesi öncesinde hazırlıklarını sürdürürken teknik heyetin sahaya süreceği kadro da büyük ölçüde belirginleşti.

Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi İsmail Kartal’ın planı ortaya çıktı! 3 kritik bilmece kafa karıştırıyor

Villa Park’ta Türkiye saatiyle 22.00’de düdük çalacak maçı Slovakya Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kritik randevu öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü , kafasındaki oyun planını netleştirse de 3 mevkideki nihai kararını maç saatine bıraktı.

Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi İsmail Kartal’ın planı ortaya çıktı! 3 kritik bilmece kafa karıştırıyor

SAVUNMA VE SAĞ KANAT SAĞLAMA ALINDI

Deneyimli teknik adamın kaleyi ve defans hattını büyük oranda netleştirdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde kalede Ederson görev yapacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, stoper hattında Milan Skriniar - Nathan Ake ikilisi, sol bekte ise Archie Brown yer alacak.

Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi İsmail Kartal’ın planı ortaya çıktı! 3 kritik bilmece kafa karıştırıyor

Orta saha kurgusunda Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante’nin başlangıç kadrosundaki yerleri garanti görülürken, hücumun sağ kanadında ise Mason Greenwood forma giyecek.

Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi İsmail Kartal’ın planı ortaya çıktı! 3 kritik bilmece kafa karıştırıyor

İŞTE İSMAİL KARTAL’IN KAFASINDAKİ 3 SORU İŞARETİ!

Kadronun iskeletini oturtan İsmail Kartal, hücum hattındaki üç bölge için henüz son kararını vermedi. Son taktik antrenmanın ardından netleşecek 3 kritik durum şöyle:

Forvet arkası pozisyonunda Marco Asensio ismi öne çıkıyor. Ancak sakatlık sürecini yeni atlatan yıldız oyuncunun henüz Şampiyonlar Ligi temposunu kaldıracak fiziksel seviyede olmaması teknik heyeti düşündürüyor.

Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi İsmail Kartal’ın planı ortaya çıktı! 3 kritik bilmece kafa karıştırıyor

Sol kanat için Oğuz Aydın ile Kerem Aktürkoğlu arasında forma yarışı yaşanıyor. Elemelerde deplasmanda 2-1 kazanılan Lyon karşılaşmasında Archie Brown ile başarılı bir uyum yakalayan Oğuz Aydın'ın bir adım önde olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi İsmail Kartal’ın planı ortaya çıktı! 3 kritik bilmece kafa karıştırıyor

Santrfor bölgesinde ise Romelu Lukaku ile Vedat Muriqi ikilisinden hangisinin ilk 11'de başlayacağı merakla bekleniyor.

Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi İsmail Kartal’ın planı ortaya çıktı! 3 kritik bilmece kafa karıştırıyor

KAFİLE BİRMİNGHAM’A UÇUYOR

Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde saat 11.00’de gerçekleştireceği son antrenmanın ardından İngiltere'nin Birmingham kentine hareket edecek.

Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesi İsmail Kartal’ın planı ortaya çıktı! 3 kritik bilmece kafa karıştırıyor

Teknik direktör İsmail Kartal, maçın oynanacağı Villa Park’ta TSİ 20.15’te bir basın toplantısı düzenleyerek karşılaşmaya dair son değerlendirmelerini paylaşacak.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aston Villa
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#ismail kartal
#Villa Park
#Spor
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