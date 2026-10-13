Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

Devler Ligi’nde heyecan fırtınası RAMS Park’ta esiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde dünya devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

Avrupa maratonuna Sporting deplasmanında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle başlayan Aslan, taraftarının oluşturacağı atmosferle İspanyol ekibini eli boş göndermeyi ve gruplardaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Konuk Barcelona ise ilk haftada Feyenoord’u 5-1 gibi farklı bir skorla geçerek İstanbul’a moral dolu geliyor.

DÜDÜK MARCO GUIDA’DA

RAMS Park’ta oynanacak dev müsabakada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Fabio Maresca olacak. Kritik maçın VAR koltuğunda Marco Di Bello, AVAR’da ise Aleandro Di Paolo görev alacak.

DEV REKABETTE 11. RANDEVU

İki futbol devi, Avrupa kupaları tarihinde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yapılan bu müsabakalarda sarı-kırmızılı temsilcimiz 1 galibiyet elde ederken, İspanyol devi 6 kez sahadan zaferle ayrıldı; 3 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Galatasaray 7 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü.

İki ekip son olarak 17 Mart 2022 tarihinde Avrupa Ligi’nde İstanbul’da karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi Barcelona 2-1 kazanmıştı.

UNUTULMAZ ZAFER 1994’TE GELDİ

Cimbom, katalan ekibine karşı tarihindeki tek galibiyetini 32 yıl önce tattı. 23 Kasım 1994’te efsane Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanan Devler Ligi maçında Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza atmıştı. Temsilcimizin mevcut teknik direktörü Okan Buruk da o tarihi gecede oyuna sonradan dahil olarak sahada ter dökmüştü.

CİMBOM AVRUPA'DA 342. MESAİSİNDE

Galatasaray, kulüp tarihindeki 341 Avrupa kupası mücadelesinde 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 130 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 469 gol gönderen Aslan, kalesinde 521 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi formatında 135 maça çıkan sarı-kırmızılılar; 34 galibiyet, 32 beraberlik ve 69 mağlubiyet yaşadı. 140 gol atarken kalesinde 233 gol gördü.

OKAN BURUK’UN 40. SINAVI

Galatasaray’ın başında Avrupa’da 39 maça çıkan teknik direktör Okan Buruk, 40. randevusuna çıkıyor. Buruk, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çıktığı 39 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti.

İSPANYOLLARA KARŞI 37. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, İspanyol kulüpleriyle bugüne kadar 36 kez kozlarını paylaştı. Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile oynanan bu maçlarda temsilcimiz 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atarak 2000 yılında Real Madrid’i devirip UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürmüştü.

EVİNDE 3 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Avrupa kupalarında RAMS Park’ı adeta bir kaleye çeviren Galatasaray, iç sahadaki son mağlubiyetini Union Saint-Gilloise karşısında yaşamıştı. Bu müsabakadan sonra evinde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda konuk ettiği İngiliz devi Liverpool’u 1-0 devirmeyi başarmıştı.

BARCELONA LA LİGA’DA DOLU DİZGİN

Konuk ekip Barcelona, sezona La Liga’da fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Katalan temsilcisi, son olarak Getafe’yi 3-0’lık skorla geçti. İspanyol devi bu süreçte rakiplerine 34 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gördü.

TÜRK TAKIMLARIYLA REKABET

Barcelona; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile toplam 16 kez karşılaştı. İspanyollar bu maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İKİ TAKIMDA DA OYNAYAN EFSANELER

Futbol tarihinde her iki kulübün de formasını terletmiş birçok önemli isim bulunuyor. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Frank de Boer, Giovani dos Santos, Arda Turan, Inaki Pena, Yusuf Demir ve İlkay Gündoğan iki takımın da başarısı için mücadele eden futbolcular arasında yer alıyor. Ayrıca Mauro Icardi de Barcelona altyapısından yetişmesine rağmen A takım düzeyinde resmi maça çıkmadı.

GALATASARAY – BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasında RAMS Park'ta oynanacak olan dev Şampiyonlar Ligi mücadelesi saat 22.00’de başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

SAHADAKİ MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

BARCELONA: J.Garcia, E.Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, G.Jesus.