Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:40

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İspanya devi Barcelona'yı devler sahnesinde ağırlıyor. İlk maçtaki kaybı unutturmak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde galibiyete kilitlendi. Mücadeleye dair yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:40

Devler Ligi’nde heyecan fırtınası ’ta esiyor. ’ndeki temsilcimiz , 2. hafta mücadelesinde dünya devi ile kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

Avrupa maratonuna Sporting deplasmanında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle başlayan Aslan, taraftarının oluşturacağı atmosferle İspanyol ekibini eli boş göndermeyi ve gruplardaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Konuk Barcelona ise ilk haftada Feyenoord’u 5-1 gibi farklı bir skorla geçerek İstanbul’a moral dolu geliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

DÜDÜK MARCO GUIDA’DA

RAMS Park’ta oynanacak dev müsabakada İtalya Federasyonu’ndan Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Fabio Maresca olacak. Kritik maçın VAR koltuğunda Marco Di Bello, AVAR’da ise Aleandro Di Paolo görev alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

DEV REKABETTE 11. RANDEVU

İki futbol devi, Avrupa kupaları tarihinde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yapılan bu müsabakalarda sarı-kırmızılı temsilcimiz 1 galibiyet elde ederken, İspanyol devi 6 kez sahadan zaferle ayrıldı; 3 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Galatasaray 7 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

İki ekip son olarak 17 Mart 2022 tarihinde Avrupa Ligi’nde İstanbul’da karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi Barcelona 2-1 kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

UNUTULMAZ ZAFER 1994’TE GELDİ

Cimbom, katalan ekibine karşı tarihindeki tek galibiyetini 32 yıl önce tattı. 23 Kasım 1994’te efsane Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanan Devler Ligi maçında Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza atmıştı. Temsilcimizin mevcut teknik direktörü Okan Buruk da o tarihi gecede oyuna sonradan dahil olarak sahada ter dökmüştü.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

CİMBOM AVRUPA'DA 342. MESAİSİNDE

Galatasaray, kulüp tarihindeki 341 Avrupa kupası mücadelesinde 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 130 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 469 gol gönderen Aslan, kalesinde 521 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

Şampiyonlar Ligi formatında 135 maça çıkan sarı-kırmızılılar; 34 galibiyet, 32 beraberlik ve 69 mağlubiyet yaşadı. 140 gol atarken kalesinde 233 gol gördü.

OKAN BURUK’UN 40. SINAVI

Galatasaray’ın başında Avrupa’da 39 maça çıkan teknik direktör Okan Buruk, 40. randevusuna çıkıyor. Buruk, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çıktığı 39 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

İSPANYOLLARA KARŞI 37. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, İspanyol kulüpleriyle bugüne kadar 36 kez kozlarını paylaştı. Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile oynanan bu maçlarda temsilcimiz 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atarak 2000 yılında Real Madrid’i devirip UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürmüştü.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

EVİNDE 3 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Avrupa kupalarında RAMS Park’ı adeta bir kaleye çeviren Galatasaray, iç sahadaki son mağlubiyetini Union Saint-Gilloise karşısında yaşamıştı. Bu müsabakadan sonra evinde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda konuk ettiği İngiliz devi Liverpool’u 1-0 devirmeyi başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

BARCELONA LA LİGA’DA DOLU DİZGİN

Konuk ekip Barcelona, sezona La Liga’da fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Katalan temsilcisi, son olarak Getafe’yi 3-0’lık skorla geçti. İspanyol devi bu süreçte rakiplerine 34 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

TÜRK TAKIMLARIYLA REKABET 

Barcelona; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile toplam 16 kez karşılaştı. İspanyollar bu maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

İKİ TAKIMDA DA OYNAYAN EFSANELER

Futbol tarihinde her iki kulübün de formasını terletmiş birçok önemli isim bulunuyor. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Frank de Boer, Giovani dos Santos, Arda Turan, Inaki Pena, Yusuf Demir ve İlkay Gündoğan iki takımın da başarısı için mücadele eden futbolcular arasında yer alıyor. Ayrıca Mauro Icardi de Barcelona altyapısından yetişmesine rağmen A takım düzeyinde resmi maça çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

GALATASARAY – BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasında RAMS Park'ta oynanacak olan dev Şampiyonlar Ligi mücadelesi saat 22.00’de başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

SAHADAKİ MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler

BARCELONA: J.Garcia, E.Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, G.Jesus.

Şampiyonlar Ligi'nde dev gece: Galatasaray Barcelona karşısında! İşte muhtemel 11’ler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Mert Hakan Yandaş dönüyor, tek eksik var!
ETİKETLER
#galatasaray
#Barcelona
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#rams park
#Marco Guida
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.