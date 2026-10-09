Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Mert Hakan Yandaş dönüyor, tek eksik var!

Süper Lig'de milli ara heyecanının ardından gözler 7. hafta mücadelesine çevrildi. Deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp kadrosunu duyurdu.

MERT HAKAN YANDAŞ 6 AY SONRA KADRODA

Sarı-lacivertlilerde en dikkat çeken gelişme Mert Hakan Yandaş'ın geri dönüşü oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ilk olarak 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan, ardından cezası 6 aya indirilen tecrübeli futbolcu, ceza süresini tamamlayarak takıma katıldı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi halinde Mert Hakan, uzun bir aranın ardından yeniden forma giyme şansı yakalayacak.

KADRODA TEK EKSİK: MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe’de Rize deplasmanı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Yaşadığı sakatlık sonrası Avusturya’da başarılı bir ameliyat geçiren Mert Müldür, iyileşme süreci devam ettiği için kritik mücadelede takımını yalnız bırakacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KADROSU:

Kamp kadrosundaki isimler şöyle: