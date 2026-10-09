Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:50

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Mert Hakan Yandaş dönüyor, tek eksik var!

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Cezası sona eren Mert Hakan Yandaş kafilede yer alırken, sakatlığı devam eden yıldız isim ise Rize'ye götürülmedi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Mert Hakan Yandaş dönüyor, tek eksik var!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:50

'de milli ara heyecanının ardından gözler 7. hafta mücadelesine çevrildi. Deplasmanda ile kozlarını paylaşacak olan , zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp kadrosunu duyurdu.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Mert Hakan Yandaş dönüyor, tek eksik var!

MERT HAKAN YANDAŞ 6 AY SONRA KADRODA

Sarı-lacivertlilerde en dikkat çeken gelişme Mert Hakan Yandaş'ın geri dönüşü oldu. Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ilk olarak 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan, ardından cezası 6 aya indirilen tecrübeli futbolcu, ceza süresini tamamlayarak takıma katıldı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi halinde Mert Hakan, uzun bir aranın ardından yeniden forma giyme şansı yakalayacak.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Mert Hakan Yandaş dönüyor, tek eksik var!

KADRODA TEK EKSİK: MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe’de Rize deplasmanı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Yaşadığı sakatlık sonrası Avusturya’da başarılı bir ameliyat geçiren Mert Müldür, iyileşme süreci devam ettiği için kritik mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Mert Hakan Yandaş dönüyor, tek eksik var!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KADROSU:

Kamp kadrosundaki isimler şöyle:

  • Kaleciler: Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin
  • Defans / Bek: Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo
  • Orta Saha: İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci
  • Hücum / Kanat / Forvet: Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Mert Hakan Yandaş dönüyor, tek eksik var!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Ocak ayında 2 isimle yollar ayrılıyor
Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken karar! Hansi Flick resmen açıkladı
ETİKETLER
#mert müldür
#fenerbahçe
#Süper Lig
#mert hakan yandaş
#Çaykur Rizespor
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.