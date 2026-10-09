Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı: Mert Hakan Yandaş dönüyor, tek eksik var!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'de milli ara heyecanının ardından gözler 7. hafta mücadelesine çevrildi. Deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp kadrosunu duyurdu.
Sarı-lacivertlilerde en dikkat çeken gelişme Mert Hakan Yandaş'ın geri dönüşü oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ilk olarak 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan, ardından cezası 6 aya indirilen tecrübeli futbolcu, ceza süresini tamamlayarak takıma katıldı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi halinde Mert Hakan, uzun bir aranın ardından yeniden forma giyme şansı yakalayacak.
Fenerbahçe’de Rize deplasmanı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Yaşadığı sakatlık sonrası Avusturya’da başarılı bir ameliyat geçiren Mert Müldür, iyileşme süreci devam ettiği için kritik mücadelede takımını yalnız bırakacak.
Kamp kadrosundaki isimler şöyle: