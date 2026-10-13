Galatasaray'da çifte imza geliyor! 2 isim için sözleşme hazırlandı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 3-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, puan durumunda liderlik koltuğunu devraldı.

Ligde moral depolayan sarı-kırmızılı ekipte tüm dikkatler, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik Barcelona mücadelesine çevrildi. Kemerburgaz'da dev maçın hazırlıkları sürerken, yönetim kanadı da kadro istikrarını sağlama alma hedefiyle düğmeye bastı.

İSTİKRARIN MİMARINDAN 2 YILLIK YENİ İMZA

Son dört sezonda sergilediği performansla Galatasaray’ı şampiyonluklara taşıyan teknik direktör Okan Buruk’un geleceği netleşiyor. Sezon sonunda kontratı tamamlanacak olan deneyimli çalıştırıcı ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, başarılı teknik adamla yola devam etmek istiyor.

Yeni sözleşme teklifine oldukça sıcak bakan Okan Buruk'un, kendisini 2 yıl daha sarı-kırmızılı renklere bağlayacak olan imzayı atması bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DEV BONSERVİS PLANI

Transfer operasyonunun diğer önemli ayağını ise Kasımpaşa karşısındaki etkili oyunuyla galibiyetin mimarlarından olan Barış Alper Yılmaz oluşturuyor. Sezon başında Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ciddi teklifler alan 26 yaşındaki milli futbolcunun, normal şartlarda 2028 yılına kadar devam eden bir mukavelesi bulunuyor.

Sarı-kırmızılı idareciler, oyuncunun maaşını ve sözleşme süresini revize ederek yıldız ismi kadroda tutmayı planlıyor. Yönetim, performansıyla göz dolduran yetenekli oyuncuyu 40 milyon euro seviyesinin altında bir rakama kesinlikle elden çıkarmayı düşünmüyor.