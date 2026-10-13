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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:09

Galatasaray'da çifte imza geliyor! 2 isim için sözleşme hazırlandı

Süper Lig’de zirveye kurulan Galatasaray, gözünü dev Avrupa sınavına çevirirken bir yandan da iç transferde kritik adımlar atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takımdaki istikrarı korumak adına teknik direktör Okan Buruk ve milli yıldız Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmelerini uzatmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da çifte imza geliyor! 2 isim için sözleşme hazırlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:09

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında ’yı 3-1’lik skorla mağlup eden , puan durumunda liderlik koltuğunu devraldı. 

Galatasaray'da çifte imza geliyor! 2 isim için sözleşme hazırlandı

Ligde moral depolayan sarı-kırmızılı ekipte tüm dikkatler, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik mücadelesine çevrildi. Kemerburgaz'da dev maçın hazırlıkları sürerken, yönetim kanadı da kadro istikrarını sağlama alma hedefiyle düğmeye bastı.

Galatasaray'da çifte imza geliyor! 2 isim için sözleşme hazırlandı

İSTİKRARIN MİMARINDAN 2 YILLIK YENİ İMZA

Son dört sezonda sergilediği performansla Galatasaray’ı şampiyonluklara taşıyan teknik direktör ’un geleceği netleşiyor. Sezon sonunda kontratı tamamlanacak olan deneyimli çalıştırıcı ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, başarılı teknik adamla yola devam etmek istiyor.

Galatasaray'da çifte imza geliyor! 2 isim için sözleşme hazırlandı

Yeni sözleşme teklifine oldukça sıcak bakan Okan Buruk'un, kendisini 2 yıl daha sarı-kırmızılı renklere bağlayacak olan imzayı atması bekleniyor.

Galatasaray'da çifte imza geliyor! 2 isim için sözleşme hazırlandı

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN DEV BONSERVİS PLANI

Transfer operasyonunun diğer önemli ayağını ise Kasımpaşa karşısındaki etkili oyunuyla galibiyetin mimarlarından olan oluşturuyor. Sezon başında Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ciddi teklifler alan 26 yaşındaki milli futbolcunun, normal şartlarda 2028 yılına kadar devam eden bir mukavelesi bulunuyor.

Galatasaray'da çifte imza geliyor! 2 isim için sözleşme hazırlandı

Sarı-kırmızılı idareciler, oyuncunun maaşını ve sözleşme süresini revize ederek yıldız ismi kadroda tutmayı planlıyor. Yönetim, performansıyla göz dolduran yetenekli oyuncuyu 40 milyon euro seviyesinin altında bir rakama kesinlikle elden çıkarmayı düşünmüyor.

Galatasaray'da çifte imza geliyor! 2 isim için sözleşme hazırlandı

 

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ETİKETLER
#galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#okan buruk
#Barcelona
#Futbol
#kasımpaşa
#Spor
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