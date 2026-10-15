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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:07

Galatasaray Barcelona maçı sonrası Victor Osimhen detayı! Hansi Flick son kararını verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Victor Osimhen transferinde flaş bir gelişme yaşandı. RAMS Park'ta Nijeryalı yıldızı mercek altına alan Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, transfer konusunda nihai kararını verdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray Barcelona maçı sonrası Victor Osimhen detayı! Hansi Flick son kararını verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:07

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz , lig aşamasının 2. haftasında dev rakibi 'yı 'ta ağırladı. Müthiş bir taraftar desteğiyle maça hızlı başlayan ve 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, farkı ikiye çıkaran golün ofsayta takılmasının ardından üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray Barcelona maçı sonrası Victor Osimhen detayı! Hansi Flick son kararını verdi

Karşılaşmanın ardından kamuoyunun gözü kulağı, Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü ile ilgili İspanya'dan gelen transfer haberine çevrildi.

Galatasaray Barcelona maçı sonrası Victor Osimhen detayı! Hansi Flick son kararını verdi

HANSI FLICK SAHADA YAKINDAN İZLEDİ

İspanyol devi Barcelona, RAMS Park'taki atmosferde Nijeryalı santrforun sergilediği futbolu ve sahadaki performansını canlı olarak takibe aldı. Ancak zorlu randevunun bitimiyle birlikte Katalan ekibinin kulübesinde karar anı yaşandı.

Galatasaray Barcelona maçı sonrası Victor Osimhen detayı! Hansi Flick son kararını verdi

İSPANYOL BASINI DUYURDU: KAPILAR TAMAMEN KAPANDI!

İspanya’nın önde gelen basın organlarından El Nacional’de yer alan habere göre; yaz transfer döneminde Osimhen cephesi Barcelona yönetimiyle bir iletişim kurmuş, fakat La Liga devi o süreçte bu adıma sıcak bakmamıştı. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından ise Alman teknik adam son sözü söyledi.

Galatasaray Barcelona maçı sonrası Victor Osimhen detayı! Hansi Flick son kararını verdi

Nijeryalı golcünün Galatasaray karşısındaki performansını yetersiz bulan deneyimli çalıştırıcı, 27 yaşındaki santrforu transfer listesinden tamamen sildi. Flick'in, Osimhen seviyesinde ve profilinde bir hamlenin, kadroda mevcut olan oyuncular arasındaki rekabet ile genel performans grafiğine ekstra bir katkı sağlamayacağı görüşüne vardığı öğrenildi.

Galatasaray Barcelona maçı sonrası Victor Osimhen detayı! Hansi Flick son kararını verdi

YÜKSEK MALİYET DE ENGEL OLDU

Haberin ayrıntılarında, bu radikal kararda sadece saha içi performansın değil, oyuncunun kulüplere yükleyeceği yüksek maliyet tablosunun da belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Galatasaray Barcelona maçı sonrası Victor Osimhen detayı! Hansi Flick son kararını verdi

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, çıktığı 6 resmi müsabakada 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Bonservisini elinde bulunduran kulüple olan sözleşmesi ise Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Barcelona
#victor osimhen
#Futbol
#hansi flick
#rams park
#Spor
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