Galatasaray Barcelona maçı sonrası Victor Osimhen detayı! Hansi Flick son kararını verdi

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 2. haftasında dev rakibi Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırladı. Müthiş bir taraftar desteğiyle maça hızlı başlayan ve 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, farkı ikiye çıkaran golün ofsayta takılmasının ardından üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından futbol kamuoyunun gözü kulağı, Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili İspanya'dan gelen transfer haberine çevrildi.

HANSI FLICK SAHADA YAKINDAN İZLEDİ

İspanyol devi Barcelona, RAMS Park'taki atmosferde Nijeryalı santrforun sergilediği futbolu ve sahadaki performansını canlı olarak takibe aldı. Ancak zorlu randevunun bitimiyle birlikte Katalan ekibinin kulübesinde karar anı yaşandı.

İSPANYOL BASINI DUYURDU: KAPILAR TAMAMEN KAPANDI!

İspanya’nın önde gelen basın organlarından El Nacional’de yer alan habere göre; yaz transfer döneminde Osimhen cephesi Barcelona yönetimiyle bir iletişim kurmuş, fakat La Liga devi o süreçte bu adıma sıcak bakmamıştı. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından ise Alman teknik adam Hansi Flick son sözü söyledi.

Nijeryalı golcünün Galatasaray karşısındaki performansını yetersiz bulan deneyimli çalıştırıcı, 27 yaşındaki santrforu transfer listesinden tamamen sildi. Flick'in, Osimhen seviyesinde ve profilinde bir hamlenin, kadroda mevcut olan oyuncular arasındaki rekabet ile genel performans grafiğine ekstra bir katkı sağlamayacağı görüşüne vardığı öğrenildi.

YÜKSEK MALİYET DE ENGEL OLDU

Haberin ayrıntılarında, bu radikal kararda sadece saha içi performansın değil, oyuncunun kulüplere yükleyeceği yüksek maliyet tablosunun da belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, çıktığı 6 resmi müsabakada 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Bonservisini elinde bulunduran kulüple olan sözleşmesi ise Haziran 2029'a kadar devam ediyor.