Galatasaray orta sahasında sürpriz değişim: Ocak ayında 1 ayrılık 1 transfer!

Trendyol Süper Lig'de topladığı 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ligin 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olmaya hazırlanıyor.

Hafta içinde alınan 4-1'lik Barcelona mağlubiyetini unutmak ve moral depolamak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.

ŞAMPİYONLUK VE TRANSFER PLANLAMASI BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Üst üste 5. şampiyonluğunu kazanarak müzesine bir kupa daha eklemek isteyen Cimbom, bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kadro kalitesini artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, orta sahada radikal bir karara imza attı.

İLK YOLCU LESLEY UGOCHUKWU!

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan ilk isim olan Lesley Ugochukwu ile yollar devre arasında ayrılıyor. Burnley'den 1 yıllığına kiralanan 2004 doğumlu genç orta saha için sezon sonunun beklenmeyeceği öğrenildi.

SADECE 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Torreira ve Lemina'nın arkasında kalarak kulübeye mahkûm olan 22 yaşındaki yetenek, şu ana kadar sadece 6 karşılaşmada görev yapabildi.

Ugochukwu'nun sözleşmesinde 26.6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu ve oyuncu 20 maça çıktığı takdirde bu madde zorunlu olarak devreye girecekti. Ancak kadro planlamasında kendine yer bulamayan Fransız futbolcunun takımda kalma ihtimali tamamen ortadan kalktı. Ugochukwu, Ocak ayına kadar tüm maçlarda oynasa dahi en fazla 19 karşılaşmaya ulaşabiliyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında oyuncuyla vedalaşacak.

HEDEFTEKİ İSİM: OULAİ!

Ugochukwu ile yolları ayırarak +4 kontenjanında yer açacak olan Galatasaray, transferde rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un eski yıldızı Oulai için Fiorentina'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sezon başında 26 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya imza atan Fildişi Sahilli orta saha, İtalyan ekibinde aradığı şansı bulamadı. 20 yaşındaki futbolcu, Mor-Sarılı formayla şu ana kadar 6 maçta toplam 290 dakika süre alırken skora katkı sağlayamadı.

DÜNYA KUPASI'NDA DA BOY GÖSTERDİ

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 28 milyon Euro olan genç yetenek, Trabzonspor döneminde sergilediği performansla dikkat çekmişti. Bordo-mavili formayla 31 maçta 2 gol ve 4 asistle oynayan Oulai, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösterdi ve ülkesi adına 16 karşılaşmada görev yaptı.

Galatasaray yönetiminin, İtalyan ekibinde düzenli forma giyemeyen genç oyuncuyu devre arasında uygun bir şartla kadrosuna katmak için kısa süre içinde resmi temaslara başlayacağı ifade ediliyor.