Galatasaray ve Fenerbahçe’ye soğuk duş! Şampiyonlar Ligi tahminleri güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tur ihtimalleri ile şampiyonluk oranları güncellendi. İki temsilcimizin de lig etabını ilk 24 takım arasında tamamlayamayacağı öngörüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Türkiye’yi turnuvada temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı ağır mağlubiyetlerle kapattı.

Galatasaray, sahasında ağırladığı İspanyol devi Barcelona’ya 4-1 yenilirken Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Aston Villa’ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu.

İki takımın aldığı sonuçların ardından organizasyondaki tur ve şampiyonluk ihtimallerine ilişkin tahminler de güncellendi. Football Meets Data, 2. haftanın tamamlanmasıyla takımların lig etabını bitirecekleri sıralamaya ve turnuvadaki ilerleme olasılıklarına ilişkin yeni verileri paylaştı.

GALATASARAY’IN TUR İHTİMALİ YÜZDE 11,5

Yapılan tahminlerde Galatasaray’ın lig etabını 27. sırada tamamlayarak ilk 24’e giremeyeceği ve turnuvaya veda edeceği öngörüldü.

Sarı-kırmızılıların son 16 turuna yükselme ihtimali yüzde 11,5 olarak hesaplandı. Galatasaray’a çeyrek final için yüzde 3,1, yarı final için yüzde 0,9, final için yüzde 0,3 ve şampiyonluk için yüzde 0,1 olasılık verildi.

FENERBAHÇE 28. SIRADA GÖSTERİLDİ

Fenerbahçe’nin ise lig etabını 28. sırada tamamlayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray’ın bir sıra gerisinde yer alacağı öngörüldü.

Fenerbahçe’nin son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 17,8 olarak açıklanırken çeyrek finale yükselme olasılığı yüzde 4,6, yarı finale çıkma ihtimali yüzde 1,2 olarak hesaplandı. Sarı-lacivertlilere finale kalmak için yüzde 0,3, şampiyonluk için ise yüzde 0,1 ihtimal verildi.