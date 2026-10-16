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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:53

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye soğuk duş! Şampiyonlar Ligi tahminleri güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta korkunç skorlarla eve döndüler. Alınan mağlubiyetlerin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hem tur hem de şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Galatasaray ve Fenerbahçe’ye soğuk duş! Şampiyonlar Ligi tahminleri güncellendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:53

’nde 2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ve ’nin tur ihtimalleri ile şampiyonluk oranları güncellendi. İki temsilcimizin de lig etabını ilk 24 takım arasında tamamlayamayacağı öngörüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Türkiye’yi turnuvada temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı ağır mağlubiyetlerle kapattı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye soğuk duş! Şampiyonlar Ligi tahminleri güncellendi

Galatasaray, sahasında ağırladığı İspanyol devi ’ya 4-1 yenilirken Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi ’ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye soğuk duş! Şampiyonlar Ligi tahminleri güncellendi

İki takımın aldığı sonuçların ardından organizasyondaki tur ve şampiyonluk ihtimallerine ilişkin tahminler de güncellendi. Football Meets Data, 2. haftanın tamamlanmasıyla takımların lig etabını bitirecekleri sıralamaya ve turnuvadaki ilerleme olasılıklarına ilişkin yeni verileri paylaştı.

GALATASARAY’IN TUR İHTİMALİ YÜZDE 11,5

Yapılan tahminlerde Galatasaray’ın lig etabını 27. sırada tamamlayarak ilk 24’e giremeyeceği ve turnuvaya veda edeceği öngörüldü.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye soğuk duş! Şampiyonlar Ligi tahminleri güncellendi

Sarı-kırmızılıların son 16 turuna yükselme ihtimali yüzde 11,5 olarak hesaplandı. Galatasaray’a çeyrek final için yüzde 3,1, yarı final için yüzde 0,9, final için yüzde 0,3 ve şampiyonluk için yüzde 0,1 olasılık verildi.

FENERBAHÇE 28. SIRADA GÖSTERİLDİ

Fenerbahçe’nin ise lig etabını 28. sırada tamamlayacağı tahmin edildi. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray’ın bir sıra gerisinde yer alacağı öngörüldü.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye soğuk duş! Şampiyonlar Ligi tahminleri güncellendi

Fenerbahçe’nin son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 17,8 olarak açıklanırken çeyrek finale yükselme olasılığı yüzde 4,6, yarı finale çıkma ihtimali yüzde 1,2 olarak hesaplandı. Sarı-lacivertlilere finale kalmak için yüzde 0,3, şampiyonluk için ise yüzde 0,1 ihtimal verildi.

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