Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! Ankara kafilesinde 4 eksik

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İstanbul
Süper Lig'de bu hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya'dan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınan antrenman sahasında son idmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda gözler açıklanan kamp kadrosuna çevrildi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi. Başkentteki heyecan dolu Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Hazırlıklarını tamamlayarak maça kilitlenen sarı-kırmızılılarda kafilede yer almayan isimler netleşti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgiye göre; Wilfried Singo ve Günay Güvenç kadroya dahil edilmedi. Ayrıca kart cezalısı olan Lesley Ugochukwu ile tecrübeli orta saha Lucas Torreira da Gençlerbirliği karşısında sahada olamayacak.
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Jankat Yılmaz
Defans: El Chadaille Bitshiabu, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş
Orta Saha: Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Mario Lemina
Forvet: Deniz Gül, Rafael Leão, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz