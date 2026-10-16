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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:29

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! Ankara kafilesinde 4 eksik

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu Ankara deplasmanına 4 kritik isimden yoksun gidiyor.

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! Ankara kafilesinde 4 eksik
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 15:29

Süper Lig'de bu hafta 'ne konuk olacak , bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya'dan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınan antrenman sahasında son idmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda gözler açıklanan kamp kadrosuna çevrildi.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! Ankara kafilesinde 4 eksik

MAÇ SAAT KAÇTA?

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi. Başkentteki heyecan dolu Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi, yarın saat 16.00'da 'nda oynanacak.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! Ankara kafilesinde 4 eksik

BAŞKENT KAFİLESİNDE 4 ÖNEMLİ EKSİK

Hazırlıklarını tamamlayarak maça kilitlenen sarı-kırmızılılarda kafilede yer almayan isimler netleşti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgiye göre; ve Günay Güvenç kadroya dahil edilmedi. Ayrıca kart cezalısı olan Lesley Ugochukwu ile tecrübeli orta saha Lucas Torreira da Gençlerbirliği karşısında sahada olamayacak.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! Ankara kafilesinde 4 eksik

İŞTE GALATASARAY'IN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAMP KADROSU:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Jankat Yılmaz

Defans: El Chadaille Bitshiabu, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş

Orta Saha: Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Mario Lemina

Forvet: Deniz Gül, Rafael Leão, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! Ankara kafilesinde 4 eksik
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#galatasaray
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#Gençlerbirliği
#Futbol
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