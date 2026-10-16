Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı! Ankara kafilesinde 4 eksik

Süper Lig'de bu hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya'dan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınan antrenman sahasında son idmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda gözler açıklanan kamp kadrosuna çevrildi.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi. Başkentteki heyecan dolu Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

BAŞKENT KAFİLESİNDE 4 ÖNEMLİ EKSİK

Hazırlıklarını tamamlayarak maça kilitlenen sarı-kırmızılılarda kafilede yer almayan isimler netleşti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgiye göre; Wilfried Singo ve Günay Güvenç kadroya dahil edilmedi. Ayrıca kart cezalısı olan Lesley Ugochukwu ile tecrübeli orta saha Lucas Torreira da Gençlerbirliği karşısında sahada olamayacak.

İŞTE GALATASARAY'IN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAMP KADROSU:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Jankat Yılmaz

Defans: El Chadaille Bitshiabu, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş

Orta Saha: Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Mario Lemina

Forvet: Deniz Gül, Rafael Leão, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz