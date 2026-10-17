Fenerbahçe Aston Villa maçı sonrası moral depolamak istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig’de üst üste aldığı farklı galibiyetlerle zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Avrupa’da yaşadığı hayal kırıklığını taraftarı önünde telafi etmek istiyor.

Chobani Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan çetin mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. İstanbul deplasmanında sürpriz arayacak olan Corendon Alanyaspor ise zorlu atmosferden puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

ASENSİO ŞOKU, KANTE MÜJDESİ!

Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe’deki sakatlık durumları teknik heyetin planlarını şekillendirdi:

Son antrenmanda yer almayarak tedavisini sürdüren Marco Asensio'nun Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Dizine aldığı darbe nedeniyle Aston Villa maçını kaçıran N'Golo Kante, iyileşerek takıma döndü. Fransız futbolcunun sahada olabilecek durumda bulunması teknik ekibin elini rahatlatıyor. Geçirdiği operasyon sonrası tedavi süreci devam eden Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

LİGDE FENERBAHÇE RÜZGARI ESİ̇YOR

Avrupa arenasındaki ağır mağlubiyete rağmen Fenerbahçe, yerel ligde son derece formda bir grafik çiziyor. Son iki haftada sırasıyla Eyüpspor’u 8-0 ve Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 gibi net skorlarla geçen sarı-lacivertliler, Alanyaspor’u da mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadrolar şu şekilde:

FENERBAHÇE: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.

CORENDON ALANYASPOR: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, Nuno Lima, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj, Gaius Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Ianis Hagi, Ui-jo Hwang, Ivan Cedric.