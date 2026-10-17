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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 10:46

Fenerbahçe Aston Villa maçı sonrası moral depolamak istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa yenilgisinin ardından gözünü lige çeviren Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler galibiyetle moral tazelemek isterken, kadrodaki eksikler ve sakat oyuncuların son durumu netleşti. İşte dev maç öncesi Fenerbahçe ve Alanyaspor'un muhtemel 11'leri ile karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe Aston Villa maçı sonrası moral depolamak istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 10:46

Süper Lig’de üst üste aldığı farklı galibiyetlerle zirve takibini sürdüren , Avrupa’da yaşadığı hayal kırıklığını taraftarı önünde telafi etmek istiyor.

Fenerbahçe Aston Villa maçı sonrası moral depolamak istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Chobani Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan çetin mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. İstanbul deplasmanında sürpriz arayacak olan ise zorlu atmosferden puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe Aston Villa maçı sonrası moral depolamak istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

ASENSİO ŞOKU, KANTE MÜJDESİ!

Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe’deki sakatlık durumları teknik heyetin planlarını şekillendirdi:

Son antrenmanda yer almayarak tedavisini sürdüren 'nun Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Dizine aldığı darbe nedeniyle Aston Villa maçını kaçıran , iyileşerek takıma döndü. Fransız futbolcunun sahada olabilecek durumda bulunması teknik ekibin elini rahatlatıyor. Geçirdiği operasyon sonrası tedavi süreci devam eden Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe Aston Villa maçı sonrası moral depolamak istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

LİGDE FENERBAHÇE RÜZGARI ESİ̇YOR

Avrupa arenasındaki ağır mağlubiyete rağmen Fenerbahçe, yerel ligde son derece formda bir grafik çiziyor. Son iki haftada sırasıyla Eyüpspor’u 8-0 ve Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 gibi net skorlarla geçen sarı-lacivertliler, Alanyaspor’u da mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe Aston Villa maçı sonrası moral depolamak istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadrolar şu şekilde:

FENERBAHÇE: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.

Fenerbahçe Aston Villa maçı sonrası moral depolamak istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

CORENDON ALANYASPOR: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, Nuno Lima, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj, Gaius Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Ianis Hagi, Ui-jo Hwang, Ivan Cedric.

Fenerbahçe Aston Villa maçı sonrası moral depolamak istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
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#mert müldür
#fenerbahçe
#Futbol
#corendon alanyaspor
#N'Golo Kante
#Marco Asensio
#Spor
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