Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Karaahmetoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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HABERİN ÖZETİ Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, partisindeki iç tartışma ve hizipleşmelerin yerel yönetim çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirterek CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Sefer Karaahmetoğlu istifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hizip, tartışma ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtti. İç kavgalara harcanan enerjinin Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemediğini ifade etti. Mevcut parti yapısı içerisinde sorumluluğunu yerine getirebileceğine dair inancını tamamen kaybettiğini vurguladı. Bundan sonraki çalışmalarında hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu'nun ihtiyaçlarının rehberi olacağını kaydetti.

"Kıymetli komşularım,

Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliğine seçildiğim günden bu yana, hemşehrilerimizin güvenine layık olmanın sorumluluğunu taşıyorum. Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenirken de önceliğim, Beyoğlu’na hizmet etmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermek oldu.

Bir hukukçu olarak kamu görevinin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındayım. Bu sorumluluk; vatandaşın hakkını korumayı, kamu yararını gözetmeyi ve gerektiğinde bazı kararlar alabilmeyi gerektiriyor.

Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu’na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum.

Beyoğlu’nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam.

Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum.

Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Birlikte emek verdiğimiz, Beyoğlu için samimiyetle çalışan bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların da aynı duygulara sahip olduğunu biliyor ve inanıyorum. Paylaştığımız emeğe ve kurduğumuz insani bağlara saygıyı koruyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda da rehberim hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu’nun ihtiyaçları olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Sefer Karaahmetoğlu

Beyoğlu Belediye Başkan Vekili"

https://x.com/karaahmet_sefer/status/2122327475216605658