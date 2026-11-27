Galatasaray yönetimi, devre arası transfer penceresi yaklaşırken kadroya katılacak isimler için yoğun bir mesai yürütüyor. Farklı bölgelere yönelik temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, takımdaki Senegalli oyuncu İsmail Jakobs'un hamlesi gündemin ilk sıralarına yerleşti.

SOSYAL MEDYADA GALATASARAY FORMASI VE ÇAĞRI

Villarreal forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pape Gueye'nin paylaşımına yorum bırakan Jakobs, vatandaşına adeta transfer çağrısında bulundu. Önceki gün gerçekleşen etkileşimde Gueye'ye sarı-kırmızılı formayı yakıştıran Jakobs'un, "G.Saray'a hoş geldin" notunu düşmesi taraftarlar arasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SEZON BAŞINDAKİ ENGELLER VE 40 MİLYON EUROLUK BEDEL

Orta sahada görev yapan Pape Gueye, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın listesinde yer almıştı. Ancak İspanyol ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedeli nedeniyle görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

Ara transfer döneminde merkez orta sahayı güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın Gueye için yeniden girişimde bulunması beklenirken, futbolcunun güncel bonservis değerinin 40 milyon euro seviyesinde gösterilmesi transferin finansal boyutunu öne çıkarıyor.