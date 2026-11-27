Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında RAMS Park'ta İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Avrupa'da büyük bir moral kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede sarı-kırmızılılara kritik 3 puanı getiren golü, 62. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna giren Deniz Gül 77. dakikada kaydetti. Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci maçında da kalesini gole kapattı.

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Avrupa'daki çıkışını sürdüren Galatasaray, ligde Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına odaklandı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev karşılaşma, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

KAAN AYHAN'DAN OCAK AYI İÇİN AYRILIK KARARI

Kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılı camiada gündemi hareketlendiren gelişme ise Kaan Ayhan cephesinde yaşandı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen 32 yaşındaki futbolcu, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek amacıyla ocak ayı transfer döneminde ayrılmak için yönetimden izin talep etti.

BUNDESLİGA EKİPLERİNDEN YAKIN TAKİP

Deneyimli savunmacının adı özellikle daha önce de boy gösterdiği Almanya Bundesliga kulüpleriyle anılıyor. Başta Wolfsburg olmak üzere çok sayıda Bundesliga ekibinin Kaan Ayhan için devreye girdiği öğrenildi.

2026-2027 SEZONUNDA YALNIZCA 91 DAKİKA SÜRE ALDI

Ayrılık kararının temelinde, milli futbolcunun bu sezon Trendyol Süper Lig'de bulduğu sınırlı süreler yer alıyor. Kaan Ayhan, geride kalan haftalarda yalnızca 2 resmi lig maçında sahaya çıkabildi:

Çorum FK maçı: Sezonun açılış haftasında son 1 dakikada oyuna dahil oldu.

Samsunspor maçı: İlk 11'de başladığı tek lig karşılaşmasında 90 dakika görev aldı.

Ligde toplam 91 dakika sahada kalan ve skor katkısı üretemeyen Kaan Ayhan, birçok haftayı yedek kulübesinde geçirdi. Sağ bek, stoper ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen tecrübeli oyuncunun ayrılık isteğine teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin vereceği cevap merakla bekleniyor.