Siirt'te okul kantininden yemek yiyen 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı

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İstanbul
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesindeki bir okul kantininden yemek yiyen 19 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.
Bir işletmede yemek yiyen biri çocuk 3 kişinin daha gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kantinden ve işletmeden alınacak numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.