Siirt'te okul kantininden yemek yiyen 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesindeki bir okul kantininden yemek yiyen 19 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.

FARKLI İŞLETMEDE DE GIDA ZEHİRLENMESİ

Bir işletmede yemek yiyen biri çocuk 3 kişinin daha gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kantinden ve işletmeden alınacak numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.