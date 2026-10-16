2027 Ocak emekli zammı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 Ocak emekli zammı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim ayı enflasyon beklentilerini açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. TCMB’nin 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,63 olarak kaydedilirken, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon hesaplamaları emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışa yönelik tahminlerde dikkate alındı. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, mevcut veriler üzerinden SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için beklenen zam oranlarını değerlendirdi. Açıklanan oranlar, 2027 Ocak döneminde maaş artışlarına ilişkin hesaplamaların hangi veriler üzerinden yapıldığını yeniden gündeme taşıdı. 2027 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? Detaylar…

2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan ankette, enflasyon beklentilerinde farklı vadelerde değişiklikler kaydedildi. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,97 olarak hesaplanan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, yeni ankette yüzde 2,11’e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61’den yüzde 29,63’e çıkarken 12 ay sonrası için öngörülen enflasyon oranı yüzde 23,70’ten yüzde 23,89’a yükseldi. Buna karşılık 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,32’den yüzde 17,94’e geriledi.

Ocak 2027 döneminde emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin hesaplamalarda, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verileri önem taşıyor. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın değerlendirmesine göre, ilk altı aylık dönemde yüzde 17,76 olarak kesinleşen enflasyonun ardından temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin veriler de hesaplamalara dahil edildi. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık enflasyon oranlarıyla birlikte ikinci altı aylık dönemin ilk üç aylık enflasyon verisi yüzde 5,56 olarak hesaplandı.

Yılmaz, Merkez Bankasının ekim ayı piyasa katılımcıları anketindeki yıl sonu enflasyon beklentisini esas alarak yılın kalan aylarına ve ocak ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin tahminlerini paylaştı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ikinci altı aylık döneme ilişkin zam oranını yüzde 10,08 olarak hesapladı. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 8,02 oranında artış beklentisini dile getirdi. Söz konusu oranlar, açıklanan enflasyon beklentileri üzerinden yapılan tahminler niteliği taşıyor; kesin maaş artışları, ilgili dönemin gerçekleşen verileri ve uygulanacak düzenlemeler doğrultusunda netleşecek.

Ankette enflasyon beklentilerinin yanı sıra döviz kuru ve cari işlemler açığı tahminlerinde de değişiklikler kaydedildi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5716’dan 51,5471’e gerilerken 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi 58,6049’dan 59,2596’ya yükseldi. Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,1 milyar dolardan 48,5 milyar dolara, gelecek yıl için öngörülen açık ise 44,4 milyar dolardan 43,8 milyar dolara indi.

EN DÜŞÜK EMEKİ MAAŞI NE KADAR 2027?

2027 Ocak döneminde en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı da emeklilerin gündemindeki konular arasında bulunuyor. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, mevcut en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olduğunu belirterek bu tutar üzerinden olası artış hesabını paylaştı. Yılmaz’ın değerlendirmesinde, en düşük emekli aylığının yüzde 10,08 oranındaki tahmini artış esas alınarak yeniden hesaplanması durumunda ulaşılabilecek tutar ele alındı.

Yılmaz, söz konusu hesaplama doğrultusunda en düşük emekli aylığının Ocak 2027 döneminde yaklaşık 25 bin 926 TL seviyesine çıkabileceğini öngördü. Ancak en düşük emekli aylığındaki artış, genel maaş zamlarından ayrı olarak yasal düzenlemeyle belirleniyor. Bu nedenle belirtilen tutar kesinleşmiş bir maaş miktarı değil, mevcut aylık ve tahmini artış oranı üzerinden yapılan bir hesaplama olarak değerlendiriliyor. Nihai tutarın belirlenmesinde ocak ayında yapılacak düzenleme esas alınacak.