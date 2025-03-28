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Ramazan Bayramı tatili göçü başladı! Vatandaşlar havalimanı ve otogarlara akın etti

11 ayın sultanı Ramazan ayı yarın sona eriyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla vatandaşlar şimdiden yola koyulmaya başladı. Otogar ve havalimanlarında hareketlilik yaşanıyor. Bakanlık, İstanbul otogarlarına ek seferler konulduğunu duyurdu.

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Ramazan Bayramı tatili göçü başladı! Vatandaşlar havalimanı ve otogarlara akın etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 16:00

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması dolayısıyla memleketleri, tatil bölgeleri ve yurt dışına gitmek isteyenler, İstanbul havalimanlarında yoğunluk oluşturdu. Resmi tatilin başlamasından bir gün önce İstanbul'daki havalimanları kalabalıklaştı. Tatil için İstanbul'dan ayrılacak vatandaşlar, öğleden sonra İstanbul Havalimanına gelmeye başladı. Havalimanının giriş nizamiyesi ve terminalin önündeki caddede zaman zaman trafik oluştu.

Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. İGA ekiplerince, kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak, yolcuların havalimanına girişi hızlandırıldı.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular, iç ve dış hat kontuvarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuvarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında kuyruklar oluştu. Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için ailelere ayrılan özel bölümden geçirildi.

BAKAN URALOĞLU: EK SEFERLER KONULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı araçlarını da seferlerde kullanabileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, uygulamanın 7 Nisan 2025’e kadar devam edeceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince şehirler arası otobüs yolculuklarına yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.

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