En Yenilikçi Hazır Yemek Ödülü GurmePack’in!

150’ den fazla marka arasından seçilerek verilen bu prestijli ödül ile Gurmepack, jüri tarafından “geleneksel lezzetleri modern üretim teknolojileriyle birleştiren en başarılı marka” olarak değerlendirildi.

GurmePack’in sadece ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim anlayışı, yenilikçi vizyonu ve tüketici sağlığına verdiği önemle de sektörün öncüsü konumunu pekiştirdi.

GIDA İNOVASYON ZİRVESİ 2025 HAKKINDA

Her yıl gıda sektörünün önde gelen markaları, akademisyenleri, yatırımcılarını ve yenilikçi girişimlerini bir araya getiren Gıda İnovasyon Zirvesi, Türkiye’de gıda teknolojileri ve sürdürülebilir üretim alanındaki en saygın platformlardan biridir.

GurmePack kurucusu Onur Ergen’in “Şehir Kaosu ve Değişen Yemek Alışkanlıkları” üzerine yaptığı etkileyici konuşma ve markanın şehrin dinamiğine uygun hazır paketli gıda alanındaki öncü iş modeli; zirveye farklı bir soluk getirdi.

MİGROS ORTAKLIĞI VE KATKISIZ ÜRETİMDE LİDERLİK

GurmePack, güçlü bir vizyonla çıktığı yolda; Türkiye’nin en köklü perakende markalarından biri olan Migros ile yaptığı ortaklık sayesinde Migros’un güvenilir tedarik zinciri ve yaygın erişimiyle çok daha fazla insana ulaşmaya başladı. GurmePack, Gebze’deki 8.000 m²’lik modern üretim tesisinde, günlük 100.000 paketin üzerinde üretim kapasitesi ile yüksek hijyen standartlarında, el değmeden üretim gerçekleştiriyor. Her ürün, alanında uzman şeflerin reçeteleriyle hazırlanır, gıda mühendisleri tarafından kontrol ediliyor. Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) teknolojisi sayesinde, hiçbir koruyucu madde içermeden +4°C’de 28 güne kadar tazeliğini koruyan GurmePack ürünleri, tüketicilere restoran kalitesinde, güvenli ve pratik bir deneyim sunuyor.

KURUCUDAN AÇIKLAMA

GurmePack Kurucusu Onur Ergen, ödülle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu ödül, yalnızca bir ürünün değil, GurmePack’in yenilikçi ruhunun bir yansımasıdır. Tüketicilerimize güvenilir ve lezzetli yemekler sunmak için çıktığımız bu yolda, ekibimizin emeği ve inancı bu başarıyı mümkün kıldı. Biz inanıyoruz ki geleceğin gıda dünyasında fark yaratmak, sadece yeni tatlar bulmakla değil, onları değişen yaşam biçimlerine entegre edebilmekle mümkün. Gıda İnovasyon Zirvesi’ne, değerli jüri üyelerine ve bizi tercih eden tüm tüketicilerimize teşekkür ederiz.”

“RESTORANI PAKETE SIĞDIRDIK” VİZYONU

“Restoranı Pakete Sığdırdık” mottosuyla yola çıkan GurmePack hem geleneksel Türk mutfağının hem de dünya lezzetlerinin modern bir anlayışla sofralara ulaşmasını sağlıyor. Migros mağazaları ve Migros Uygulaması gibi kanallar üzerinden erişilebilen GurmePack ürünleri, yoğun yaşam temposunda sağlıklı ve dengeli beslenmeyi kolaylaştırıyor.

GURMEPACK HAKKINDA

Restoranı Pakete Sığdıran Marka: GurmePack

GurmePack, Türkiye’nin ilk koruyucusuz ve katkısız içerikli paket yemek markalarından biridir. Geniş ürün yelpazesiyle geleneksel Türk mutfağından dünya lezzetlerine kadar uzanan seçenekler sunar. Tüm ürünleri; sağlık, hijyen ve kalite odaklı üretim anlayışıyla hazırlanır ve MAP teknolojisi sayesinde 28 gün boyunca katkı maddesi kullanılmadan tazeliğini korur.

Migros mağazaları ve Migros Uygulaması satış kanalları üzerinden kolayca ulaşılabilen GurmePack, sağlıklı, lezzetli ve pratik yemek alternatiflerini herkes için erişilebilir hale getirmektedir.